https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754898916.html

Киноэкипаж покинул МКС

Киноэкипаж покинул МКС - РИА Новости, 17.10.2021

Киноэкипаж покинул МКС

Корабль "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отчалил от Международной космической станции для... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T04:19

2021-10-17T04:19

2021-10-17T12:04

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Корабль "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отчалил от Международной космической станции для возвращения на Землю, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Согласно показанным кадрам, корабль с киноэкипажем расстыковался от модуля "Наука".На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.По данным "Роскосмоса", в 6.41 мск "Союз МС-18" включит двигатель для сведения с орбиты, в 7.09 мск корабль разделится на отсеки и в 7.12 мск спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу.Согласно графику, в 7.20 мск ожидается раскрытие парашюта и в 7.35 мск — приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.Ведущий метеоролог метеорологической службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Тельман Алескеров ранее сообщил, что в районе посадки прогнозируются переменная облачность без осадков, видимость более десяти километров, ветер северо-восточный до пяти метров в секунду, температура воздуха — плюс 11-14 градусов Цельсия, в утреннее время — до трех градусов.В обеспечении посадки задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".Шипенко и Пересильд прилетели на МКС на корабле "Союз МС-19" вместе со Шкаплеровым. В течение 12 суток они участвовали в съемках на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов".Как сообщила пресс-служба Первого канала, трансляцию посадки покажут не только в прямом эфире телеканала, но на их сайте.

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754896812.html

https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754853048.html

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