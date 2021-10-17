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https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754898916.html
Киноэкипаж покинул МКС
Киноэкипаж покинул МКС - РИА Новости, 17.10.2021
Киноэкипаж покинул МКС
Корабль "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отчалил от Международной космической станции для... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T04:19
2021-10-17T12:04
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Корабль "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отчалил от Международной космической станции для возвращения на Землю, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Согласно показанным кадрам, корабль с киноэкипажем расстыковался от модуля "Наука".На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.По данным "Роскосмоса", в 6.41 мск "Союз МС-18" включит двигатель для сведения с орбиты, в 7.09 мск корабль разделится на отсеки и в 7.12 мск спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу.Согласно графику, в 7.20 мск ожидается раскрытие парашюта и в 7.35 мск — приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.Ведущий метеоролог метеорологической службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Тельман Алескеров ранее сообщил, что в районе посадки прогнозируются переменная облачность без осадков, видимость более десяти километров, ветер северо-восточный до пяти метров в секунду, температура воздуха — плюс 11-14 градусов Цельсия, в утреннее время — до трех градусов.В обеспечении посадки задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".Шипенко и Пересильд прилетели на МКС на корабле "Союз МС-19" вместе со Шкаплеровым. В течение 12 суток они участвовали в съемках на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов".Как сообщила пресс-служба Первого канала, трансляцию посадки покажут не только в прямом эфире телеканала, но на их сайте.
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754896812.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, новости - туризм
04:19 17.10.2021 (обновлено: 12:04 17.10.2021)
 
Киноэкипаж покинул МКС

Корабль "Союз МС-18" с киноэкипажем отчалил от МКС для возвращения на Землю

© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Корабль "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отчалил от Международной космической станции для возвращения на Землю, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Согласно показанным кадрам, корабль с киноэкипажем расстыковался от модуля "Наука".
На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
По данным "Роскосмоса", в 6.41 мск "Союз МС-18" включит двигатель для сведения с орбиты, в 7.09 мск корабль разделится на отсеки и в 7.12 мск спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу.
Согласно графику, в 7.20 мск ожидается раскрытие парашюта и в 7.35 мск — приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Ведущий метеоролог метеорологической службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Тельман Алескеров ранее сообщил, что в районе посадки прогнозируются переменная облачность без осадков, видимость более десяти километров, ветер северо-восточный до пяти метров в секунду, температура воздуха — плюс 11-14 градусов Цельсия, в утреннее время — до трех градусов.
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В обеспечении посадки задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".
Шипенко и Пересильд прилетели на МКС на корабле "Союз МС-19" вместе со Шкаплеровым. В течение 12 суток они участвовали в съемках на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов".
Как сообщила пресс-служба Первого канала, трансляцию посадки покажут не только в прямом эфире телеканала, но на их сайте.
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ТуризмАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космосНовости - Туризм
 
 
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