00:35 17.10.2021 (обновлено: 02:36 17.10.2021)
Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
НАСА: киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз МС-18" для возвращения на Землю
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешел с Международной космической станции в корабль "Союз МС-18" для возвращения на Землю, сообщило НАСА.
По данным на сайте космического агентства, перед уходом в корабль киноэкипаж попрощался с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.
В 23.41 мск 16 октября закрыли переходные люки между модулем "Наука" и кораблем "Союз МС-18". Теперь киноэкипажу облачиться в аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ-2" и проверить их герметичность, а также герметичность люков. Затем они разместятся в спускаемом аппарате "Союза МС-18".
По информации "Роскосмоса", корабль должен отчалить от МКС в 4.14 мск. Планируется, что в 6.41 мск "Союз МС-18" включит двигатель для сведения с орбиты, в 7.09 мск корабль разделится на отсеки и в 7.12 мск спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу.
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Согласно графику, в 7.20 мск ожидается раскрытие парашюта и в 7.35 мск — приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Шипенко и Пересильд прилетели на МКС на корабле "Союз МС-19" вместе со Шкаплеровым. В течение 12 суток они участвовали в съемках на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов".
Как сообщила пресс-служба Первого канала, трансляция посадки "Союза МС-18" пройдет не только в прямом эфире телеканала, но и на его сайте.