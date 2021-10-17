https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754894353.html

Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю

Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю - РИА Новости, 17.10.2021

Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю

Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешел с Международной космической станции в корабль "Союз... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:35

2021-10-17T00:35

2021-10-17T02:36

антон шкаплеров

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754093861_0:0:1919:1080_1920x0_80_0_0_591725e856e9db9c22911c05c3a00c6a.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешел с Международной космической станции в корабль "Союз МС-18" для возвращения на Землю, сообщило НАСА.По данным на сайте космического агентства, перед уходом в корабль киноэкипаж попрощался с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.В 23.41 мск 16 октября закрыли переходные люки между модулем "Наука" и кораблем "Союз МС-18". Теперь киноэкипажу облачиться в аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ-2" и проверить их герметичность, а также герметичность люков. Затем они разместятся в спускаемом аппарате "Союза МС-18".По информации "Роскосмоса", корабль должен отчалить от МКС в 4.14 мск. Планируется, что в 6.41 мск "Союз МС-18" включит двигатель для сведения с орбиты, в 7.09 мск корабль разделится на отсеки и в 7.12 мск спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу.Согласно графику, в 7.20 мск ожидается раскрытие парашюта и в 7.35 мск — приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.Шипенко и Пересильд прилетели на МКС на корабле "Союз МС-19" вместе со Шкаплеровым. В течение 12 суток они участвовали в съемках на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов".Как сообщила пресс-служба Первого канала, трансляция посадки "Союза МС-18" пройдет не только в прямом эфире телеканала, но и на его сайте.

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754856088.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, полет первого "киноэкипажа" в космос