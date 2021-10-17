В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя

"Сержант Эмиль Касымов <...> стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции", — говорится в релизе.