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Хорошие новости
https://ria.ru/20211017/grabitel-1754935713.html
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя - РИА Новости, 17.10.2021
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя
В одном из супермаркетов Новосибирска солдат-контрактник обезоружил грабителя с ножом, сообщает Минобороны. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:01
2021-10-17T19:48
хорошие новости
безопасность
новосибирск
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В одном из супермаркетов Новосибирска солдат-контрактник обезоружил грабителя с ножом, сообщает Минобороны.Командование военного округа решило наградить военнослужащего и представило соответствующие предложения Министру обороны.
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безопасность, новосибирск, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:01 17.10.2021 (обновлено: 19:48 17.10.2021)
 
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя

Сержант-контрактник обезоружил грабителя с ножом в супермаркете в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В одном из супермаркетов Новосибирска солдат-контрактник обезоружил грабителя с ножом, сообщает Минобороны.

"Сержант Эмиль Касымов <...> стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции", — говорится в релизе.

Командование военного округа решило наградить военнослужащего и представило соответствующие предложения Министру обороны.
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Хорошие новостиБезопасностьНовосибирскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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