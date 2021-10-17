https://ria.ru/20211017/grabitel-1754935713.html
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя - РИА Новости, 17.10.2021
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя
В одном из супермаркетов Новосибирска солдат-контрактник обезоружил грабителя с ножом, сообщает Минобороны. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T17:01
2021-10-17T17:01
2021-10-17T19:48
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безопасность
новосибирск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В одном из супермаркетов Новосибирска солдат-контрактник обезоружил грабителя с ножом, сообщает Минобороны.Командование военного округа решило наградить военнослужащего и представило соответствующие предложения Министру обороны.
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безопасность, новосибирск, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:01 17.10.2021 (обновлено: 19:48 17.10.2021)
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя
Сержант-контрактник обезоружил грабителя с ножом в супермаркете в Новосибирске