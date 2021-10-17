https://ria.ru/20211017/gazoprovod-1754930843.html

Новак рассказал, как "Северный поток — 2" изменит ситуацию с газом в ЕС

Новак рассказал, как "Северный поток — 2" изменит ситуацию с газом в ЕС - РИА Новости, 17.10.2021

Новак рассказал, как "Северный поток — 2" изменит ситуацию с газом в ЕС

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T15:44

2021-10-17T15:44

2021-10-17T15:44

экономика

германия

александр новак

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока — 2", - это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", - сказал Новак журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", комментируя влияние ввода "Северного потока — 2" на стабилизацию ситуации на газовых рынках.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.Новак 14 октября говорил, что газопровод "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от европейцев.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

германия

балтийское море

россия

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экономика, германия, александр новак, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия