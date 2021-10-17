"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
Посол России в Великобритании Келин: газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску
ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Факт в том, что трубопровод "Северный поток — 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", - сказал он.
Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия увеличивать поставки газа Западной Европе, если Германия оперативно не выдаст соответствующее разрешение на запуск проекта, он напомнил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%. "Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - отметил посол в интервью ВВС.
При этом он подчеркнул, что высказывания западных политиков о том, что Россия использует "Северный поток — 2" как инструмент политического давления, являются чепухой.
14 октября, 08:00В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
Газета Times 8 октября привела слова пресс-секретаря премьера Великобритании, который заявил, со ссылкой на мнение кабмина Британии, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия продает Европе столько газа, сколько та покупает, а мнение Лондона о якобы специальном ограничении РФ поставок газа в ЕС для одобрения "Северного потока — 2" - это популизм.
Вице-премьер РФ Александр Новак 14 октября заявил, что "Северный поток — 2" достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища, но все зависит от температурного фактора. Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.