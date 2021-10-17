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https://ria.ru/20211017/gazoprovod-1754916958.html
"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне - РИА Новости, 17.10.2021
"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне
Газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:03
2021-10-17T12:03
экономика
европа
великобритания
еврокомиссия
газпром
андрей келин
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия увеличивать поставки газа Западной Европе, если Германия оперативно не выдаст соответствующее разрешение на запуск проекта, он напомнил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%. "Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - отметил посол в интервью ВВС.При этом он подчеркнул, что высказывания западных политиков о том, что Россия использует "Северный поток — 2" как инструмент политического давления, являются чепухой.Газета Times 8 октября привела слова пресс-секретаря премьера Великобритании, который заявил, со ссылкой на мнение кабмина Британии, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия продает Европе столько газа, сколько та покупает, а мнение Лондона о якобы специальном ограничении РФ поставок газа в ЕС для одобрения "Северного потока — 2" - это популизм.Вице-премьер РФ Александр Новак 14 октября заявил, что "Северный поток — 2" достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища, но все зависит от температурного фактора. Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.
https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, европа, великобритания, еврокомиссия, газпром, андрей келин, северный поток — 2, nord stream 2 ag
12:03 17.10.2021
 
"Северный поток — 2" готов к запуску, сообщил посол России в Лондоне

Посол России в Великобритании Келин: газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Факт в том, что трубопровод "Северный поток — 2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу", - сказал он.
Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия увеличивать поставки газа Западной Европе, если Германия оперативно не выдаст соответствующее разрешение на запуск проекта, он напомнил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%. "Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - отметил посол в интервью ВВС.
При этом он подчеркнул, что высказывания западных политиков о том, что Россия использует "Северный поток — 2" как инструмент политического давления, являются чепухой.
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Газета Times 8 октября привела слова пресс-секретаря премьера Великобритании, который заявил, со ссылкой на мнение кабмина Британии, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия продает Европе столько газа, сколько та покупает, а мнение Лондона о якобы специальном ограничении РФ поставок газа в ЕС для одобрения "Северного потока — 2" - это популизм.
Вице-премьер РФ Александр Новак 14 октября заявил, что "Северный поток — 2" достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа.
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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"Руководят ослы": британцы ополчились на власти из-за газового кризиса
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия примерно в конце октября закончит закачку газа в свои подземные хранилища, но все зависит от температурного фактора. Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировала выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.
 
ЭкономикаЕвропаВеликобританияЕврокомиссияГазпромАндрей КелинСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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