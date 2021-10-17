https://ria.ru/20211017/gaiti-1754913241.html
Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити - РИА Новости, 17.10.2021
Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
Правительство США осведомлено о сообщениях о том, что на Гаити похитили группу американцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T11:11
2021-10-17T11:11
2021-10-17T11:11
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство США осведомлено о сообщениях о том, что на Гаити похитили группу американцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя правительства США.Ранее СМИ сообщали, что не менее 17 христианских миссионеров и членов их семей из США были похищены в субботу в столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженной бандой, которая орудует в стране уже несколько месяцев.Как пишет газета New York Times, Гаити уже много лет "в состоянии политических потрясений", и похищения как богатых, так и бедных людей - нередкое явление в этой стране. Тем не менее, похищение столь большой группы американцев шокировало чиновников.
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в мире, сша, гаити
Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
В правительстве США прокомментировали сообщения о похищении группы американцев на Гаити