https://ria.ru/20211017/energetika-1754922310.html

Песков рассказал о просчете западных политиков в энергетике

Песков рассказал о просчете западных политиков в энергетике - РИА Новости, 17.10.2021

Песков рассказал о просчете западных политиков в энергетике

Западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было, заявил... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T13:37

2021-10-17T13:37

2021-10-17T13:37

экономика

европа

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт - РИА Новости. Западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России во взлете цен на газ."Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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экономика, европа, дмитрий песков, россия