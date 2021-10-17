https://ria.ru/20211017/donbass-1754925847.html
ЛНР обвинила Киев в слежке за патрулями ОБСЕ в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в слежке за патрулями ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 17.10.2021
ЛНР обвинила Киев в слежке за патрулями ОБСЕ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в слежке за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:36
2021-10-17T14:36
2021-10-17T14:36
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в слежке за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."С целью наблюдения за движением патрулей СММ ОБСЕ, (украинские силовики - ред.)... используют БПЛА", - заявил представитель Народной милиции.Он уточнил, что ВСУ применяли беспилотные аппараты для наблюдения за передвижением патрулей СММ ОБСЕ в районе спорного города Золотое и подконтрольного Киеву Орехово у линии соприкосновения в Донбассе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
ЛНР обвинила Киев в слежке за патрулями ОБСЕ в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в слежке при помощи беспилотников за патрулями ОБСЕ в Донбассе