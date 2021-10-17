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https://ria.ru/20211017/donbass-1754919713.html
В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК - РИА Новости, 17.10.2021
В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК
Отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на задержание украинскими силовиками наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T12:49
2021-10-17T12:49
в мире
луганская народная республика
донбасс
обсе
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на задержание украинскими силовиками наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе привело к остановке гуманитарных программ международных миссий у линии соприкосновения, заявили в МИД ЛНР.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов."Отсутствие реакции СММ ОБСЕ (на задержание Киевом наблюдателя ЛНР в СЦКК - ред.) уже привели к ничтожности любых гарантий Украины и в этой связи к остановке реализации всех гуманитарных программ международных организаций вблизи линии разграничения", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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в мире, луганская народная республика, донбасс, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
12:49 17.10.2021
 
В ЛНР прокомментировали отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК

ЛНР: отсутствие реакции ОБСЕ на задержание офицера СЦКК остановило работу миссий

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на задержание украинскими силовиками наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе привело к остановке гуманитарных программ международных миссий у линии соприкосновения, заявили в МИД ЛНР.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения и ограничило передвижение патрулей ОБСЕ по ряду маршрутов.
"Отсутствие реакции СММ ОБСЕ (на задержание Киевом наблюдателя ЛНР в СЦКК - ред.) уже привели к ничтожности любых гарантий Украины и в этой связи к остановке реализации всех гуманитарных программ международных организаций вблизи линии разграничения", - говорится в заявлении МИД ЛНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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