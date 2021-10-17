https://ria.ru/20211017/albaniya-1754924736.html
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании - РИА Новости, 17.10.2021
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании
Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:10
2021-10-17T14:10
2021-10-17T14:10
албания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян, сообщило министерство иностранных дел России.Отмечается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.По сообщениям местной прессы, 15 октября около 22.20 (23.20 мск) в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Были обнародованы имена туристов: Наталья Буренкова, 58 лет, Сергей Буренков, 60 лет, Никита Белоусов, 37 лет, Екатерина Буренкова, 31 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/albaniya-1754920429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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албания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании
Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране