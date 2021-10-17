Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211017/albaniya-1754924736.html
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании - РИА Новости, 17.10.2021
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании
Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T14:10
2021-10-17T14:10
албания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754915192_0:724:2353:2048_1920x0_80_0_0_f6837bbb451dcc4f61e3ebb86370492c.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян, сообщило министерство иностранных дел России.Отмечается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.По сообщениям местной прессы, 15 октября около 22.20 (23.20 мск) в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Были обнародованы имена туристов: Наталья Буренкова, 58 лет, Сергей Буренков, 60 лет, Никита Белоусов, 37 лет, Екатерина Буренкова, 31 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/albaniya-1754920429.html
албания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754915192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10fe3719f2167d4b8c99d26632fd0b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
албания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
14:10 17.10.2021
 
Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании

Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране

© Depositphotos / DDCoralАвтомобиль скорой помощи в Албании
Автомобиль скорой помощи в Албании - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Depositphotos / DDCoral
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян, сообщило министерство иностранных дел России.
"Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.
"Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - добавило министерство.
По сообщениям местной прессы, 15 октября около 22.20 (23.20 мск) в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Были обнародованы имена туристов: Наталья Буренкова, 58 лет, Сергей Буренков, 60 лет, Никита Белоусов, 37 лет, Екатерина Буренкова, 31 год.
Автомобиль скорой помощи в Албании - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
13:03В мире
СМИ озвучили новую версию загадочной гибели российских туристов в Албании
 
АлбанияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
01:15Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
Лента новостейМолния