https://ria.ru/20211017/albaniya-1754924736.html

Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании

Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании - РИА Новости, 17.10.2021

Посольство России подтвердило гибель четырех российских граждан в Албании

Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян,... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T14:10

2021-10-17T14:10

2021-10-17T14:10

албания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754915192_0:724:2353:2048_1920x0_80_0_0_f6837bbb451dcc4f61e3ebb86370492c.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, Москва рассчитывает на тщательное расследование причин смерти россиян, сообщило министерство иностранных дел России.Отмечается, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего.По сообщениям местной прессы, 15 октября около 22.20 (23.20 мск) в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Были обнародованы имена туристов: Наталья Буренкова, 58 лет, Сергей Буренков, 60 лет, Никита Белоусов, 37 лет, Екатерина Буренкова, 31 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/albaniya-1754920429.html

албания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

албания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия