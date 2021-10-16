https://ria.ru/20211016/yamal-1754842045.html

На Ямале столкнулись два теплохода

На Ямале столкнулись два теплохода - РИА Новости, 16.10.2021

На Ямале столкнулись два теплохода

В Ямало-Ненецком автономном округе на Оби столкнулись два теплохода, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:59

2021-10-16T09:59

2021-10-16T14:39

происшествия

лабытнанги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на Оби столкнулись два теплохода, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В протоке Шамопосл — ближайший населенный пункт поселок Лабытнанги — произошло столкновение теплохода "Туман-1" с пришвартованным возле берега теплоходом "РПБ-302", — говорится в сообщении.Инцидент произошел накануне вечером. На пришвартованном судне находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды и препятствий для движения также нет, добавили в ведомстве. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.

https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html

лабытнанги

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2021

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происшествия, лабытнанги