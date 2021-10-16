https://ria.ru/20211016/yamal-1754842045.html
На Ямале столкнулись два теплохода
На Ямале столкнулись два теплохода - РИА Новости, 16.10.2021
На Ямале столкнулись два теплохода
В Ямало-Ненецком автономном округе на Оби столкнулись два теплохода, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:59
2021-10-16T09:59
2021-10-16T14:39
происшествия
лабытнанги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на Оби столкнулись два теплохода, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В протоке Шамопосл — ближайший населенный пункт поселок Лабытнанги — произошло столкновение теплохода "Туман-1" с пришвартованным возле берега теплоходом "РПБ-302", — говорится в сообщении.Инцидент произошел накануне вечером. На пришвартованном судне находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды и препятствий для движения также нет, добавили в ведомстве. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html
лабытнанги
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лабытнанги
09:59 16.10.2021 (обновлено: 14:39 16.10.2021)
На Ямале столкнулись два теплохода
На Ямале столкнулись два теплохода, пострадавших нет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе на Оби столкнулись два теплохода, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"В протоке Шамопосл — ближайший населенный пункт поселок Лабытнанги
— произошло столкновение теплохода "Туман-1" с пришвартованным возле берега теплоходом "РПБ-302", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне вечером. На пришвартованном судне находились пять членов экипажа, никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды и препятствий для движения также нет, добавили в ведомстве.
Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.