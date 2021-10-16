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Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск
Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск - РИА Новости, 16.10.2021
Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск
Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин прибудет в субботу в сирийскую столицу, заявил РИА Новости источник в российском посольстве в Дамаске. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T20:00
2021-10-16T20:00
2021-10-16T20:04
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ДАМАСК, 16 окт – РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин прибудет в субботу в сирийскую столицу, заявил РИА Новости источник в российском посольстве в Дамаске."Визит Сергея Вершинина в Дамаск продлится в течение двух дней. В ходе визита он встретится с рядом высокопоставленных сирийских государственных деятелей", - сказал информированный источник.
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в мире, дамаск (город), сирия, сергей вершинин, россия
20:00 16.10.2021 (обновлено: 20:04 16.10.2021)
Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск
Источник: замглавы МИД России Сергей Вершинин совершит двухдневный визит в Дамаск