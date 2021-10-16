https://ria.ru/20211016/vizit-1754879519.html

Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск

Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск - РИА Новости, 16.10.2021

Источник сообщил о визите замглавы МИД России Вершинина в Дамаск

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин прибудет в субботу в сирийскую столицу, заявил РИА Новости источник в российском посольстве в Дамаске. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T20:00

2021-10-16T20:00

2021-10-16T20:04

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дамаск (город)

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сергей вершинин

россия

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ДАМАСК, 16 окт – РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин прибудет в субботу в сирийскую столицу, заявил РИА Новости источник в российском посольстве в Дамаске."Визит Сергея Вершинина в Дамаск продлится в течение двух дней. В ходе визита он встретится с рядом высокопоставленных сирийских государственных деятелей", - сказал информированный источник.

https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html

дамаск (город)

сирия

россия

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в мире, дамаск (город), сирия, сергей вершинин, россия