https://ria.ru/20211016/velikobritaniya-1754856259.html

В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев

В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев - РИА Новости, 16.10.2021

В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев

В Великобритании будут приняты меры для обеспечения безопасности парламентариев после убийства депутата Дэвида Эймесса, заявила министр внутренних дел... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:48

2021-10-16T13:48

2021-10-16T13:48

в мире

великобритания

мвд великобритании

эссекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754794972_0:452:2837:2048_1920x0_80_0_0_c471faecd86724e8236ecd30a31ffb73.jpg

ЛОНДОН, 16 окт - РИА Новости. В Великобритании будут приняты меры для обеспечения безопасности парламентариев после убийства депутата Дэвида Эймесса, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в эфире Sky News."Меры принимаются прямо сейчас", - сказала она, не уточнив, о каких действиях идёт речь.По словам Пател, она обсуждала этот вопрос со спикерами парламента, полицией и службами безопасности, "чтобы убедиться, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности членов парламента".Глава МВД добавила, что сегодня, как и британский премьер Борис Джонсон, находится в Ли-он-Си, где произошла трагедия.Парламентарий, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался в пятницу от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе.По данным телеканала Sky News, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом. Полиция Эссекса сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Позднее полиция заявила, что нападение расценивается как теракт, расследование возглавляют сотрудники управления по борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20211015/velikobritaniya-1754785680.html

великобритания

эссекс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, мвд великобритании, эссекс