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В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев
В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев - РИА Новости, 16.10.2021
В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев
В Великобритании будут приняты меры для обеспечения безопасности парламентариев после убийства депутата Дэвида Эймесса, заявила министр внутренних дел... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:48
2021-10-16T13:48
в мире
великобритания
мвд великобритании
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ЛОНДОН, 16 окт - РИА Новости. В Великобритании будут приняты меры для обеспечения безопасности парламентариев после убийства депутата Дэвида Эймесса, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в эфире Sky News."Меры принимаются прямо сейчас", - сказала она, не уточнив, о каких действиях идёт речь.По словам Пател, она обсуждала этот вопрос со спикерами парламента, полицией и службами безопасности, "чтобы убедиться, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности членов парламента".Глава МВД добавила, что сегодня, как и британский премьер Борис Джонсон, находится в Ли-он-Си, где произошла трагедия.Парламентарий, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался в пятницу от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе.По данным телеканала Sky News, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом. Полиция Эссекса сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Позднее полиция заявила, что нападение расценивается как теракт, расследование возглавляют сотрудники управления по борьбе с терроризмом.
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в мире, великобритания, мвд великобритании, эссекс
13:48 16.10.2021
 
В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности парламентариев

В Великобритании примут меры для обеспечения безопасности членов парламента

© REUTERS / Andrew CouldridgeКриминалист и сотрудники полиции на месте нападения на депутата британского парламента Дэвида Эймса в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си
Криминалист и сотрудники полиции на месте нападения на депутата британского парламента Дэвида Эймса в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Andrew Couldridge
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ЛОНДОН, 16 окт - РИА Новости. В Великобритании будут приняты меры для обеспечения безопасности парламентариев после убийства депутата Дэвида Эймесса, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в эфире Sky News.
"Меры принимаются прямо сейчас", - сказала она, не уточнив, о каких действиях идёт речь.
По словам Пател, она обсуждала этот вопрос со спикерами парламента, полицией и службами безопасности, "чтобы убедиться, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности членов парламента".
Глава МВД добавила, что сегодня, как и британский премьер Борис Джонсон, находится в Ли-он-Си, где произошла трагедия.
Парламентарий, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался в пятницу от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе.
По данным телеканала Sky News, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом. Полиция Эссекса сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Позднее полиция заявила, что нападение расценивается как теракт, расследование возглавляют сотрудники управления по борьбе с терроризмом.
Полицейские на месте нападения на депутата британского парламента Дэвида Эймса в Ли-он-Си - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 17:45
Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа
 
В миреВеликобританияМВД ВеликобританииЭссекс
 
 
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