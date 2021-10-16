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Распространение коронавируса
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В России запустили счетчик вакцинации от COVID-19
В России запустили счетчик вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
В России запустили счетчик вакцинации от COVID-19
На портале стопкоронавирус.рф запустят счетчик вакцинации от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:32
2021-10-16T21:17
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На портале стопкоронавирус.рф запустят счетчик вакцинации от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Начиная с сегодняшнего дня &lt;...&gt; будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах", — рассказала она. Обновляться они будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости в субъектах и накопленных недельных данных по вакцинации.По словам Голиковой, счетчик будет включать: две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.Как пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, сведения от регионов будут поступать через информационную систему Минздрава в координационный центр правительства, а затем на портал. При выборе любого региона на карте покажут все данные по нему, включая действующие ограничения.Голикова отметила, что эти данные позволят гражданам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидситуация в регионах при планировании путешествия.Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:32 16.10.2021 (обновлено: 21:17 16.10.2021)
 
В России запустили счетчик вакцинации от COVID-19

Голикова рассказала о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
В центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На портале стопкоронавирус.рф запустят счетчик вакцинации от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Начиная с сегодняшнего дня <...> будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах", — рассказала она.
Обновляться они будут еженедельно, исходя из информации о заболеваемости в субъектах и накопленных недельных данных по вакцинации.
По словам Голиковой, счетчик будет включать: две графы: прививки первым компонентом и полностью законченная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
Как пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, сведения от регионов будут поступать через информационную систему Минздрава в координационный центр правительства, а затем на портал. При выборе любого региона на карте покажут все данные по нему, включая действующие ограничения.
Голикова отметила, что эти данные позволят гражданам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидситуация в регионах при планировании путешествия.
Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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