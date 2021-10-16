https://ria.ru/20211016/vaktsinatsiya-1754853708.html

В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек

В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек - РИА Новости, 16.10.2021

В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 в России введен 51 миллион раз, полная вакцинация выполнена 47,5 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:07

2021-10-16T13:07

2021-10-16T13:07

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Первый компонент вакцины от COVID-19 в России введен 51 миллион раз, полная вакцинация выполнена 47,5 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла - 47,5 миллиона раз", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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