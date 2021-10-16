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В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек
В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек - РИА Новости, 16.10.2021
В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек
Первый компонент вакцины от COVID-19 в России введен 51 миллион раз, полная вакцинация выполнена 47,5 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:07
2021-10-16T13:07
2021-10-16T13:07
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Первый компонент вакцины от COVID-19 в России введен 51 миллион раз, полная вакцинация выполнена 47,5 миллиона раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла - 47,5 миллиона раз", - говорится в сообщении.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек
В России первый компонент вакцины от COVID-19 ввели 51 миллион раз