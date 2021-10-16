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Казаки помогают в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга
Казаки помогают в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга - РИА Новости, 16.10.2021
Казаки помогают в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга
Казаки помогают сотрудникам МЧС в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга. Для борьбы с возгораниями казаки выезжают группами по 10 человек. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:22
2021-10-16T18:22
российское казачество
екатеринбург
свердловская область
российское казачество
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Казаки помогают сотрудникам МЧС в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга. Для борьбы с возгораниями казаки выезжают группами по 10 человек. В борьбе с огнем принимают участие представители Оренбургского войскового казачьего общества. Также казаки помогли сотрудникам МЧС разбить полевой лагерь, сообщил помощник войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества Всеволод Митченко."Уже четвертый день в окрестностях Екатеринбурга горят торфяники. Весь город, особенно район Академический, покрыт дымом от пожаров. Для помощи ГУ МЧС направлены все силы, в том числе казаки", – сообщил Всеволод Митченко.Митченко уточнил, что кроме казаков в тушении помогают волонтеры. Также из Москвы прилетел самолет МЧС со специальным оборудованием. Всеволод Митченко уточнил, что тушение торфяных пожаров имеет свою специфику."В землю вставляется специальное приспособление к нему подсоединяются рукава, и по этим рукавам вода подается туда внутрь, под землю", – отметил Митченко.Как рассказал помощник войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества, ранее казаки в Свердловской области уже участвовали в тушении лесных пожаров.
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екатеринбург, свердловская область, российское казачество
18:22 16.10.2021
 

Казаки помогают в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга

© Пресс-служба оренбургского казачьего войска Казаки помогают в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга
Казаки помогают в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга
© Пресс-служба оренбургского казачьего войска
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Казаки помогают сотрудникам МЧС в тушении торфяных пожаров в окрестностях Екатеринбурга. Для борьбы с возгораниями казаки выезжают группами по 10 человек.
В борьбе с огнем принимают участие представители Оренбургского войскового казачьего общества. Также казаки помогли сотрудникам МЧС разбить полевой лагерь, сообщил помощник войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества Всеволод Митченко.
"Уже четвертый день в окрестностях Екатеринбурга горят торфяники. Весь город, особенно район Академический, покрыт дымом от пожаров. Для помощи ГУ МЧС направлены все силы, в том числе казаки", – сообщил Всеволод Митченко.
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Митченко уточнил, что кроме казаков в тушении помогают волонтеры. Также из Москвы прилетел самолет МЧС со специальным оборудованием. Всеволод Митченко уточнил, что тушение торфяных пожаров имеет свою специфику.
"В землю вставляется специальное приспособление к нему подсоединяются рукава, и по этим рукавам вода подается туда внутрь, под землю", – отметил Митченко.
Как рассказал помощник войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества, ранее казаки в Свердловской области уже участвовали в тушении лесных пожаров.
 
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