https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной - РИА Новости, 16.10.2021
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*,... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:15
2021-10-16T15:15
2021-10-16T16:48
война в сирии
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сирия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия, ангела меркель
15:15 16.10.2021 (обновлено: 16:48 16.10.2021)
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной
Меркель: конституционная реформа в Сирии продвигается медленно