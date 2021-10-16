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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной - РИА Новости, 16.10.2021
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*,... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:15
2021-10-16T16:48
война в сирии
в мире
сирия
ангела меркель
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия, ангела меркель
15:15 16.10.2021 (обновлено: 16:48 16.10.2021)
 
Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной

Меркель: конституционная реформа в Сирии продвигается медленно

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.
Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.
Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 19:40
Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за террористов в Сирии
 
Война в СирииВ миреСирияАнгела Меркель
 
 
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