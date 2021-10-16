https://ria.ru/20211016/siriya-1754859898.html

Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной

Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной - РИА Новости, 16.10.2021

Меркель назвала ситуацию в Сирии напряженной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*,... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:15

2021-10-16T15:15

2021-10-16T16:48

война в сирии

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сирия

ангела меркель

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211011/terpenie-1754094044.html

сирия

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в мире, сирия, ангела меркель