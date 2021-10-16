https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754873806.html

Сотни противников Саакашвили провели акцию у тюрьмы в Рустави

Сотни противников Саакашвили провели акцию у тюрьмы в Рустави - РИА Новости, 16.10.2021

Сотни противников Саакашвили провели акцию у тюрьмы в Рустави

Сотни граждан Грузии провели акцию у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и требовали "пожизненное заключение"... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:46

2021-10-16T18:46

2021-10-16T18:58

в мире

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михаил саакашвили

рустави

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 окт - РИА Новости. Сотни граждан Грузии провели акцию у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и требовали "пожизненное заключение" политика, передает Sputnik Грузия."Сотни противников Саакашвили вспомнили период его правления и с плакатами в руках скандировали, что Михаил Саакашвили заслуживает пожизненного заключения", - передает СМИ.Отмечается, что среди участников акции были люди, которые утверждали, что являются "пострадавшими в результате режима Саакашвили". Митингующие сообщали, что считают неприемлемыми требования об освобождении Саакашвили. На плакатах, которые они принесли с собой, были надписи: "мучитель!", "убийца!", "сиди вечно!".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754869652.html

https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754723188.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии