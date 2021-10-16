https://ria.ru/20211016/pravitelstvo-1754857799.html
Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда
Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 16.10.2021
Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выплаты гражданам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T14:22
2021-10-16T14:22
2021-10-16T14:22
общество
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выплаты гражданам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой лицам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и продиктован необходимостью оказания поддержки гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учётом особой исторической значимости обороны города.
https://ria.ru/20211016/pensiya-1754854262.html
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общество, блокада ленинграда (1941-1944), россия
Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда
Правительство одобрило выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда