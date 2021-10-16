https://ria.ru/20211016/petergof-1754859201.html

Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них

Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них - РИА Новости, 16.10.2021

Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них

Росгвардейцы задержали в Новом Петергофе двух человек, распивавших на улице спиртное, которые в ответ на требование прекратить нарушать закон напали на... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:05

2021-10-16T15:05

2021-10-16T16:23

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Новом Петергофе двух человек, распивавших на улице спиртное, которые в ответ на требование прекратить нарушать закон напали на силовиков, из-за чего тем пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух, хулиганы переданы полиции, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.Как уточняется в сообщении, 16 октября сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в городе Новый Петергоф в сквере на улице Самсониевской, заметили группу лиц, распивавших спиртное и нарушавших порядок."На законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия нетрезвые граждане отреагировали агрессивно. Они оказали активное сопротивление правоохранителям, хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю", - говорится в сообщении.В ответ на это силовики сделали два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия и задержали нарушителей, позже передав их полиции.

https://ria.ru/20211016/yugra-1754851500.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)