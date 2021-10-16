https://ria.ru/20211016/petergof-1754859201.html
Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них
Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них - РИА Новости, 16.10.2021
Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них
Росгвардейцы задержали в Новом Петергофе двух человек, распивавших на улице спиртное, которые в ответ на требование прекратить нарушать закон напали на... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:05
2021-10-16T15:05
2021-10-16T16:23
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Новом Петергофе двух человек, распивавших на улице спиртное, которые в ответ на требование прекратить нарушать закон напали на силовиков, из-за чего тем пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух, хулиганы переданы полиции, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.Как уточняется в сообщении, 16 октября сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в городе Новый Петергоф в сквере на улице Самсониевской, заметили группу лиц, распивавших спиртное и нарушавших порядок."На законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия нетрезвые граждане отреагировали агрессивно. Они оказали активное сопротивление правоохранителям, хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю", - говорится в сообщении.В ответ на это силовики сделали два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия и задержали нарушителей, позже передав их полиции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:05 16.10.2021 (обновлено: 16:23 16.10.2021)
Росгвардейцы задержали в Петергофе пьяных мужчин, напавших на них
В Новом Петергофе росгвардейцы задержали двух человек, распивавших на улице спиртное