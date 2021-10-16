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Умер актер из культовой советской комедии

Умер актер из советской комедии "Дежа вю" Павел Новиш - РИА Новости, 16.10.2021

Умер актер из культовой советской комедии

Польский актер Павел Новиш умер на 81 году жизни. Об этом сообщила съемочная команда сериала "Цвет счастья". РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:38

2021-10-16T17:38

2021-10-16T22:16

культура

культура

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Польский актер Павел Новиш умер на 81 году жизни. Об этом сообщила съемочная команда сериала "Цвет счастья"."С огромным сожалением мы сообщаем о смерти Павла Новиша, выдающегося актера кино и телевидения и нашего друга. Нам выпала честь работать с ним над созданием сериала, и мы будем вспоминать его с чувством восхищения", — сообщается в Facebook-аккаунте сериала.Российскому зрителю Новиш прежде всего известен по комедии "Дежа вю". Он дебютировал на большом экране в 1964 году.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура