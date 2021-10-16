https://ria.ru/20211016/nobel2021-1754849107.html

Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?

Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021? - РИА Новости, 16.10.2021

Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?

Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?

2021-10-16T12:00

2021-10-16T12:00

2021-10-16T11:59

мы все умрём. но это не точно

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Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021? Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд? audio/mpeg

Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021? Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд? audio/mpeg

На эти и другие вопросы ответил Алексей Паевский - научный журналист, главный редактор научно-популярных порталов Neuronovosti и Mendeleev.info, автор цикла биографий нобелевских лауреатов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, наука, нобелевская премия, химия, физика, подкаст, аудио