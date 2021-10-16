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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211016/nobel2021-1754849107.html
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021? - РИА Новости, 16.10.2021
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
2021-10-16T12:00
2021-10-16T11:59
мы все умрём. но это не точно
медицина
наука
нобелевская премия
химия
физика
подкаст
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Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
audio/mpeg
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Алексей Паевский - научный журналист, главный редактор научно-популярных порталов Neuronovosti и Mendeleev.info, автор цикла биографий нобелевских лауреатов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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медицина, наука, нобелевская премия, химия, физика, подкаст, аудио
12:00 16.10.2021
 

Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?

Мы все умрём. Но это не точно
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
На эти и другие вопросы ответил Алексей Паевский - научный журналист, главный редактор научно-популярных порталов Neuronovosti и Mendeleev.info, автор цикла биографий нобелевских лауреатов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Семёна Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноМедицинаНаукаНобелевская премияХимияФизикаПодкаст
 
 
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