https://ria.ru/20211016/nobel2021-1754849107.html
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021? - РИА Новости, 16.10.2021
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
2021-10-16T12:00
2021-10-16T12:00
2021-10-16T11:59
мы все умрём. но это не точно
медицина
наука
нобелевская премия
химия
физика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754849077_0:1:598:337_1920x0_80_0_0_2672e9cef00e6f074fda822978cc79ee.jpg
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
audio/mpeg
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Алексей Паевский - научный журналист, главный редактор научно-популярных порталов Neuronovosti и Mendeleev.info, автор цикла биографий нобелевских лауреатов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754849077_73:0:524:338_1920x0_80_0_0_74c13417ed28091c98497be6899d70c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медицина, наука, нобелевская премия, химия, физика, подкаст, аудио
Климат, хаос, катализаторы, рецепторы: за что присудили Нобелевку 2021?
Почему один из лауреатов этого года ждал награды 60 лет? Можно ли назвать закономерности во взаимодействии любых систем, которые открыл один из победителей 2021, “формулой всего”? Что связывает птиц и острый перец, и почему это открытие достойно Нобелевской премии? Как лауреаты поделят между собой призовой фонд?