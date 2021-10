https://ria.ru/20211016/music-1754773637.html

Адель, Stromae и 30 Seconds To Mars вернулись! Музыкальные новинки недели

Адель, Stromae и 30 Seconds To Mars вернулись! Музыкальные новинки недели - РИА Новости, 16.10.2021

Адель, Stromae и 30 Seconds To Mars вернулись! Музыкальные новинки недели

Adele, как и обещала, вышла на этой неделе с первым за шесть лет синглом. Удивил поклонников и бельгийский певец Stromae, который тоже за долгое время выпустил...

2021-10-16T07:09

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Галина Соколова. Adele, как и обещала, вышла на этой неделе с первым за шесть лет синглом. Удивил поклонников и бельгийский певец Stromae, который тоже за долгое время выпустил новый трек. Что еще интересного произошло в мире музыки — в подборке РИА Новости. Королева вернулась! Адель и ее эмоциональная баллада "Easy On Me"Британская певица Адель наконец-то обрадовала слушателей новой музыкой. Она представила песню "Easy On Me" и стильный клип на нее, снятый Ксавье Доланом. Считается, что эта композиция о разводе Adele. В марте этого года она официально расторгла брак с бизнесменом Саймоном Конекки. Расставание с ним она мужественно преодолела и занялась собой. Певица похудела почти на 50 килограммов и, как выяснилось, записала новый альбом под названием "30" (релиз состоится 19 ноября). В него войдет и "Easy On Me".Несмотря на то, что Adele "отсутствовала" шесть лет, ее голос полон силы, как во времена "Hello" и "Rolling in the deep". Поэтому подпеть звезде будет непросто. В клипе под свою новую песню певица уезжает из пустого дома с табличкой "Продано". Изначально зрители смотрят ролик в черно-белых красках, но под конец он наполняется цветом. Таким образом знаменитость будто намекает, что вернулась к жизни после невзгод. Stromae поднимает социальные темы в песне "Santé"После многолетнего перерыва к слушателям вернулся и бельгийский певец Stromae (Поль Ван Авер). Артист, подаривший меломанам такие хиты, как "Papaoutai" и "Tous les mêmes" представил на цифровых площадках новый трек "Santé". "Приятно снова вернуться", — написал артист в Instagram. Композиция "Santé" по стилю напоминает работы из второго студийного альбома исполнителя "Racine Carrée" (2013). Она тоже построена на базовом ритме, дополненном электронными семплами. Под этот аккомпанемент Stromae поет о тех, кому приходится работать, пока другие ведут праздный образ жизни. Maruv и The Hatters пускают друг в друга пули в треке "Bullet"Участники джипси-фолк-рок группы и поп-певица неожиданно объединились и записали совместный трек о роковой любви под названием "Bullet". Несмотря на то, что The Hatters и Maruv работают в разных жанрах, послушать их любопытно. Чистый голос Анны Корсун звучит органично вместе с хриплым вокалом лидера "Шляпников" Юрия Музыченко. В лирической песне музыканты выясняют, кому из них должны достаться пуля, которая либо спасет, либо уничтожит их. На этот трек The Hatters и Maruv сняли черно-белый клип. Сюжета как такового нет — только эффектные кадры, пропитанные эстетикой старых детективных фильмов. Надя Дорофеева и Скриптонит снова поют вместе. На этот раз песню "Невеста" После успеха совместного трека "Не забирай меня с пати", выпущенного четыре года назад, музыканты решили спеть о загадочной сбежавшей невесте. В песне Дорофеевой и Скриптонита сложно разобрать слова. Но считается, что сейчас так и нужно: чем непонятнее, тем лучше. Главное, что на фоне звучит хороший бит. С этим согласны и слушатели, которые написали в комментариях: "Балдеж", "Мощь", "Пушка". Thirty Seconds To Mars вернулись с новым синглом после трех лет молчанияУчастники рок-группы 30 Seconds To Mars представили трек "Wouldn’t Change A Thing", записанный с диджеем ILLENIUM (Ник Миллер), который ранее работал с I Prevail и Nothing,Nowhere. "Wouldn’t Change A Thing" — это мелодичный дабстеп-трек, в котором удачно сочетаются элементы поп-музыки и поп-рока. Вступление начинается с гитарного перебора и узнаваемого вокала музыкантов из Thirty Seconds To Mars. Но с соло неплохо справился и сам Illenium. Вместе с этим релизом диджей сообщил о выходе 22 октября делюкс-версии его студийного альбома "Fallen Embers". В нее войдут пять новый синглов, в том числе и "Wouldn’t Change A Thing". "ВИА Гра" продолжает ругать мужчин в песне "Манекен" Участницы одной из самых популярных российских групп представили новый трек "Манекен". Теперь на бесчувственных и равнодушных кавалеров ругаются Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова. Да, обновленной "ВИА Гре" еще нужно настояться как хорошему вину, чтобы повторить успех своих предшественниц, исполнявших "Цветок и нож", "Пошел вон", "У меня появился другой" и многие другие хиты. Но они стараются.

