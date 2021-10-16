https://ria.ru/20211016/moskva-1754852184.html
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу - РИА Новости, 16.10.2021
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:50
2021-10-16T12:50
2021-10-16T12:50
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Сегодня промоем все московские дороги и тротуары с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - говорится в сообщении.Отмечается, что специальным шампунем будут удалены мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после специалисты проведут обычную мойку водой."В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб. Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - говорится в сообщении.К промывке специалисты приступят в 10.30."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211016/tekstilschiki-1754840408.html
https://ria.ru/20211015/praktika-1754550796.html
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общество, городское хозяйство москвы
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу
Московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем в субботу
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале
.
"Сегодня промоем все московские дороги и тротуары с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специальным шампунем будут удалены мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после специалисты проведут обычную мойку водой.
"В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб. Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - говорится в сообщении.
К промывке специалисты приступят в 10.30.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.