https://ria.ru/20211016/moskva-1754852184.html

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу - РИА Новости, 16.10.2021

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу

Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T12:50

2021-10-16T12:50

2021-10-16T12:50

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Сегодня промоем все московские дороги и тротуары с шампунем. Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - говорится в сообщении.Отмечается, что специальным шампунем будут удалены мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после специалисты проведут обычную мойку водой."В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб. Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - говорится в сообщении.К промывке специалисты приступят в 10.30."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211016/tekstilschiki-1754840408.html

https://ria.ru/20211015/praktika-1754550796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, городское хозяйство москвы