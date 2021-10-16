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В Мордовии гранатомет сработал в руках подростка
В Мордовии гранатомет сработал в руках подростка - РИА Новости, 16.10.2021
В Мордовии гранатомет сработал в руках подростка
Семнадцатилетний подросток госпитализирован с ожогами после того, как в его руках сработал гранатомет, следователи выясняют, откуда у юноши оружие, сообщает... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T16:59
2021-10-16T16:59
происшествия
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток госпитализирован с ожогами после того, как в его руках сработал гранатомет, следователи выясняют, откуда у юноши оружие, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района 16 октября."В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 17-летний подросток получил телесные повреждения в виде ожогов в результате срабатывания ручного гранатомета, находящегося у него в руках… В результате произошедшего разрушений нет, более никто не пострадал. Подросток находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Пролетарским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стать 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты Следственного управления."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, выясняется, каким образом у подростка оказался гранатомет", - подчеркивается в сообщении.Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем Следственного управления региона.
https://ria.ru/20210806/gospitalizatsiya-1744666950.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:59 16.10.2021
 
В Мордовии гранатомет сработал в руках подростка

Гранатомет сработал в руках подростка в Мордовии, он госпитализирован с ожогами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток госпитализирован с ожогами после того, как в его руках сработал гранатомет, следователи выясняют, откуда у юноши оружие, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел в заброшенном здании возле села Атемар Лямбирского района 16 октября.
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"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 17-летний подросток получил телесные повреждения в виде ожогов в результате срабатывания ручного гранатомета, находящегося у него в руках… В результате произошедшего разрушений нет, более никто не пострадал. Подросток находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Пролетарским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стать 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты Следственного управления.
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"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, выясняется, каким образом у подростка оказался гранатомет", - подчеркивается в сообщении.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем Следственного управления региона.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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