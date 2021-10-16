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Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания - РИА Новости, 16.10.2021
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики вновь доставили на границу группу мигрантов, один из них находился в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:47
2021-10-16T23:30
в мире
белоруссия
минск
польша
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики вновь доставили на границу группу мигрантов, один из них находился в бессознательном состоянии."Сегодня, 16 октября, &lt;... &gt; наряд обнаружил группу беженцев. На польской территории вблизи заграждения зафиксированы следы, которые прямо указывают на то, что группа была выдавлена силой", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В ведомстве также сослались на заявления самих беженцев.При этом один из них был практически без одежды, промок, замерз и нуждался в медицинской помощи."Мужчина находился в бессознательном состоянии. Беженцы просили не оставлять их и оказать помощь, но польские военные в очередной раз просто оставили людей в заведомо опасном положении", — рассказали в погранкомитете. Чтобы спасти его, белорусские пограничники вызвали скорую. Мужчину госпитализировали.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Александр Лукашенко ранее отмечал, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Он также опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
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Польские силовики вытесняют мигрантов стрельбой в воздух
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили белорусские пограничники и показали это видео.
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в мире, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко
18:47 16.10.2021 (обновлено: 23:30 16.10.2021)
 
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания

Госпогранкомитет Белоруссии: Польша начала доставлять беженцев к границе

© AP Photo / Czarek SokolowskiПограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польские силовики вновь доставили на границу группу мигрантов, один из них находился в бессознательном состоянии.
"Сегодня, 16 октября, <... > наряд обнаружил группу беженцев. На польской территории вблизи заграждения зафиксированы следы, которые прямо указывают на то, что группа была выдавлена силой", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве также сослались на заявления самих беженцев.
При этом один из них был практически без одежды, промок, замерз и нуждался в медицинской помощи.
"Мужчина находился в бессознательном состоянии. Беженцы просили не оставлять их и оказать помощь, но польские военные в очередной раз просто оставили людей в заведомо опасном положении", — рассказали в погранкомитете.
Чтобы спасти его, белорусские пограничники вызвали скорую. Мужчину госпитализировали.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Александр Лукашенко ранее отмечал, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Он также опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 12:54
Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов
 
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