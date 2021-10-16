https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754855118.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61% - РИА Новости, 16.10.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:32

2021-10-16T13:32

2021-10-16T13:33

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Согласно данным портала, по состоянию на 15 октября, первым компонентом в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек."Коллективный иммунитет 61%", - говорится на сайте.Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 64%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.По данным портала, 3 615 457 человек в Подмосковье привились первым компонентом вакцины от COVID, а 3 436 225 прошли полную вакцинацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии