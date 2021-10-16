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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754855118.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61% - РИА Новости, 16.10.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:32
2021-10-16T13:33
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Согласно данным портала, по состоянию на 15 октября, первым компонентом в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек."Коллективный иммунитет 61%", - говорится на сайте.Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 64%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.По данным портала, 3 615 457 человек в Подмосковье привились первым компонентом вакцины от COVID, а 3 436 225 прошли полную вакцинацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:32 16.10.2021 (обновлено: 13:33 16.10.2021)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%, в Подмосковье — 64%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Согласно данным портала, по состоянию на 15 октября, первым компонентом в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.
"Коллективный иммунитет 61%", - говорится на сайте.
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 64%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
По данным портала, 3 615 457 человек в Подмосковье привились первым компонентом вакцины от COVID, а 3 436 225 прошли полную вакцинацию.
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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