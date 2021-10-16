https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847905.html

Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму

Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 16.10.2021

Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму

Ситуация с коронавирусом в Крыму находится под контролем, введение дополнительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:40

2021-10-16T11:40

2021-10-16T11:40

здоровье - общество

ольга ковитиди

минздрав крыма

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму находится под контролем, введение дополнительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.В субботу минздрав Крыма сообщил, что в регионе было выявлено 579 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель за время пандемии.По ее словам, основная рекомендация, для населения - это не заниматься самолечением и ограничить контакты."Введение дополнительных мер зависит от эпидемиологической обстановки", - заявила сенатор.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html

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2021

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здоровье - общество, ольга ковитиди, минздрав крыма