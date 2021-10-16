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Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму
Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 16.10.2021
Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму
Ситуация с коронавирусом в Крыму находится под контролем, введение дополнительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:40
2021-10-16T11:40
здоровье - общество
ольга ковитиди
минздрав крыма
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму находится под контролем, введение дополнительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.В субботу минздрав Крыма сообщил, что в регионе было выявлено 579 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель за время пандемии.По ее словам, основная рекомендация, для населения - это не заниматься самолечением и ограничить контакты."Введение дополнительных мер зависит от эпидемиологической обстановки", - заявила сенатор.
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здоровье - общество, ольга ковитиди, минздрав крыма
11:40 16.10.2021
 
Сенатор прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Крыму

Сенатор: ситуация с коронавирусом в Крыму под контролем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму находится под контролем, введение дополнительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди.
В субботу минздрав Крыма сообщил, что в регионе было выявлено 579 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель за время пандемии.
"Ситуация находится на контроле. Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории Крыма продолжается", - сказала Ковитиди.
По ее словам, основная рекомендация, для населения - это не заниматься самолечением и ограничить контакты.
"Введение дополнительных мер зависит от эпидемиологической обстановки", - заявила сенатор.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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