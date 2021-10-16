https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754846105.html
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 16.10.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Магаданской области — 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:19
2021-10-16T11:19
2021-10-16T11:22
магадан
здоровье - общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Магаданской области — 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область - 0,16%, 2. Сахалинская область - 0,17%, 3. Республика Калмыкия, Республика Алтай - 0,19% ", — говорится в сообщении.
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магадан, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:19 16.10.2021 (обновлено: 11:22 16.10.2021)
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Магаданской области — 0,16%