https://ria.ru/20211016/konflikt-1754870765.html

Свидетельницу потасовки на станции "Текстильщики" накажут

Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой - РИА Новости, 16.10.2021

Свидетельницу потасовки на станции "Текстильщики" накажут

Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:01

2021-10-16T18:01

2021-10-16T18:01

происшествия

московский метрополитен

москва

метро

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на станции метро "Текстильщики".Обвинения в свой адрес женщина отрицает. В МВД это сообщение пока не комментировали.Инцидент на станции "Текстильщики" произошел 12 октября, пассажиры вступили в перепалку в вагоне электропоезда из-за того, что компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. В результате конфликта никто не пострадал. Сегодня трех участников потасовки задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.

https://ria.ru/20211013/metropoliten-1754399821.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, метро