https://ria.ru/20211016/konflikt-1754870765.html
Свидетельницу потасовки на станции "Текстильщики" накажут
Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой - РИА Новости, 16.10.2021
Свидетельницу потасовки на станции "Текстильщики" накажут
Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:01
2021-10-16T18:01
2021-10-16T18:01
происшествия
московский метрополитен
москва
метро
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на станции метро "Текстильщики".Обвинения в свой адрес женщина отрицает. В МВД это сообщение пока не комментировали.Инцидент на станции "Текстильщики" произошел 12 октября, пассажиры вступили в перепалку в вагоне электропоезда из-за того, что компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. В результате конфликта никто не пострадал. Сегодня трех участников потасовки задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.
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происшествия, московский метрополитен, москва, метро
Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой
Свидетельница конфликта на станции метро "Текстильщики" заявила, что стала обвиняемой