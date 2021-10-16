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Свидетельницу потасовки на станции "Текстильщики" накажут
Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой - РИА Новости, 16.10.2021
Свидетельницу потасовки на станции "Текстильщики" накажут
Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:01
2021-10-16T18:01
происшествия
московский метрополитен
москва
метро
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на станции метро "Текстильщики".Обвинения в свой адрес женщина отрицает. В МВД это сообщение пока не комментировали.Инцидент на станции "Текстильщики" произошел 12 октября, пассажиры вступили в перепалку в вагоне электропоезда из-за того, что компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. В результате конфликта никто не пострадал. Сегодня трех участников потасовки задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.
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происшествия, московский метрополитен, москва, метро
18:01 16.10.2021
 
Свидетельница конфликта в московском метро заявила, что стала обвиняемой

Свидетельница конфликта на станции метро "Текстильщики" заявила, что стала обвиняемой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД в Москве
Телефоны в дежурной части ОВД в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница Москвы заявила, что ее могут наказать за использование нецензурной брани в общественном месте. Изначально она стала свидетельницей конфликта на станции метро "Текстильщики".
"Я говорила с ними (участниками конфликта — Прим.ред.), но без мата. <…> Я реально просто в шоке. У меня во вторник суд в Кузьминском суде. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая", — сказала она в беседе с "Подъемом".
Обвинения в свой адрес женщина отрицает. В МВД это сообщение пока не комментировали.
Инцидент на станции "Текстильщики" произошел 12 октября, пассажиры вступили в перепалку в вагоне электропоезда из-за того, что компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. В результате конфликта никто не пострадал. Сегодня трех участников потасовки задержали, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.
Кадры конфликта между пассажирами в московском метро - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Появилось видео нового конфликта в московском метро
 
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