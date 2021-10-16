https://ria.ru/20211016/koloniya-1754844926.html
В беспорядках во владикавказской колонии участвовали около 200 заключенных
В беспорядках во владикавказской колонии участвовали около 200 заключенных - РИА Новости, 16.10.2021
В беспорядках во владикавказской колонии участвовали около 200 заключенных
Беспорядки в исправительной колонии во Владикавказе устроили две сотни заключенных, сообщает главк Следственного комитета по Северной Осетии. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:56
2021-10-16T10:56
2021-10-16T13:37
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 16 окт — РИА Новости. Беспорядки в исправительной колонии во Владикавказе устроили две сотни заключенных, сообщает главк Следственного комитета по Северной Осетии."Пятнадцатого октября 2021 года, примерно в 15 часов 30 минут <…> не менее двухсот человек, отбывающих наказание <…> приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества", — говорится в сообщении.Прибывшие на место силовики навели порядок, при этом никто не пострадал, добавили в СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация и участие в массовых беспорядках".Всего в колонии № 1 отбывают наказание порядка 600 человек. Как рассказали в управлении ФСИН по Северной Осетии, волнения спровоцировали два рецидивиста, содержащихся в штрафном изоляторе. Во время планового обыска они отказались подчиниться требованиям сотрудников и призвали других заключенных к беспорядкам. Те устроили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.Сейчас обстановка в колонии спокойная, сообщила пресс-служба ФСИН. На территории работают сотрудники республиканского управления ведомства, а также прокуратуры и СК.
https://ria.ru/20211016/bunt-1754840542.html
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Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки
Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе
2021-10-16T10:56
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РИА Новости
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)
10:56 16.10.2021 (обновлено: 13:37 16.10.2021)
В беспорядках во владикавказской колонии участвовали около 200 заключенных
Не менее 200 заключенных приняли участие в беспорядках в колонии № 1 во Владикавказе