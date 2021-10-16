https://ria.ru/20211016/koloniya-1754843844.html

ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения

ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения - РИА Новости, 16.10.2021

ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения

Обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет, сообщает пресс-служба ФСИН РФ. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:34

2021-10-16T10:34

2021-10-16T10:34

происшествия

владикавказ

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.Отмечается, что на территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ведомства Рустамом Степаненко.Ранее отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения. В настоящее время проводится оценка ущерба."Во Владикавказе по факту беспорядков в ИК-1 проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.

https://ria.ru/20211016/bunt-1754840542.html

владикавказ

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Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе 2021-10-16T10:34 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)