https://ria.ru/20211016/koloniya-1754843844.html
ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения
ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения - РИА Новости, 16.10.2021
ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения
Обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет, сообщает пресс-служба ФСИН РФ. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:34
2021-10-16T10:34
2021-10-16T10:34
происшествия
владикавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.Отмечается, что на территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ведомства Рустамом Степаненко.Ранее отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения. В настоящее время проводится оценка ущерба."Во Владикавказе по факту беспорядков в ИК-1 проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по региону.
https://ria.ru/20211016/bunt-1754840542.html
владикавказ
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Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки
Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе
2021-10-16T10:34
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ФСИН рассказала об обстановке во владикавказской колонии, где были волнения
Обстановка в колонии №1 во Владикавказе, где были волнения, находится под контролем