Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754856088.html
Планы киноэкипажа на МКС внезапно изменились
Киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем предполагалось - РИА Новости, 16.10.2021
Планы киноэкипажа на МКС внезапно изменились
"Роскосмос" уточнил время посадки космического корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем — на минуту раньше, чем планировалось. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:46
2021-10-16T23:38
цниимаш
роскосмос
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
земля
юлия пересильд
клим шипенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753574458_5:0:1276:715_1920x0_80_0_0_7b82f9fa67aeb95b85b8442adac8c840.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "Роскосмос" уточнил время посадки космического корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем — на минуту раньше, чем планировалось."По уточненным данным, &lt;…&gt; расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Первоначально посадка планировалась на 07:36:35 мск и на два километра ближе к Жезказгану."Союз МС-18", получивший название "Ю. А. Гагарин", вернет на Землю космонавта Олега Новицкого, а также актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые с 5 октября снимали на МКС первый в истории художественный фильм в космосе.
https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754853048.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753574458_164:0:1117:715_1920x0_80_0_0_d5d0e380b296e63230bc1fcdeacd47c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цниимаш, роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
13:46 16.10.2021 (обновлено: 23:38 16.10.2021)
 
Киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем предполагалось

Корабль "Союз" с киноэкипажем вернется на Землю раньше, чем планировалось

© Фото : Роскосмос"Киноэкипаж" и российские космонавты на борту МКС
Киноэкипаж и российские космонавты на борту МКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "Роскосмос" уточнил время посадки космического корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем — на минуту раньше, чем планировалось.
"По уточненным данным, <…> расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Первоначально посадка планировалась на 07:36:35 мск и на два километра ближе к Жезказгану.
"Союз МС-18", получивший название "Ю. А. Гагарин", вернет на Землю космонавта Олега Новицкого, а также актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые с 5 октября снимали на МКС первый в истории художественный фильм в космосе.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 13:02
Спасатели встретят возвращающийся на Землю "киноэкипаж" березовым соком
 
ЦНИИМАШРоскосмосЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния