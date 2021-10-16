https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754856088.html

Планы киноэкипажа на МКС внезапно изменились

Киноэкипаж вернется на Землю раньше, чем предполагалось - РИА Новости, 16.10.2021

Планы киноэкипажа на МКС внезапно изменились

"Роскосмос" уточнил время посадки космического корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем — на минуту раньше, чем планировалось. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:46

2021-10-16T13:46

2021-10-16T23:38

цниимаш

роскосмос

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

земля

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "Роскосмос" уточнил время посадки космического корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем — на минуту раньше, чем планировалось."По уточненным данным, <…> расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Первоначально посадка планировалась на 07:36:35 мск и на два километра ближе к Жезказгану."Союз МС-18", получивший название "Ю. А. Гагарин", вернет на Землю космонавта Олега Новицкого, а также актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые с 5 октября снимали на МКС первый в истории художественный фильм в космосе.

https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754853048.html

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цниимаш, роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос