Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/kater-1754881049.html
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек - РИА Новости, 16.10.2021
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек
Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T20:24
2021-10-16T20:24
в мире
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще один пассажир судна числится пропавшим без вести, сообщил портал G1."После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти", - говорится в тексте на сайте портала.В спасательных работах на реке Парагвай участвуют силы ВМФ, 12 дайверов и местные спасатели. По данным местной пожарной службы, большинство пассажиров прогулочного катера - жители города Рио-Верде, судно затонуло в 10 километрах от Корумбы.
https://ria.ru/20211005/sudno-1753203877.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бразилия
20:24 16.10.2021
 
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек

При крушении катера в Бразилии шесть человек погибли и один пропал без вести

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще один пассажир судна числится пропавшим без вести, сообщил портал G1.
"После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти", - говорится в тексте на сайте портала.
В спасательных работах на реке Парагвай участвуют силы ВМФ, 12 дайверов и местные спасатели. По данным местной пожарной службы, большинство пассажиров прогулочного катера - жители города Рио-Верде, судно затонуло в 10 километрах от Корумбы.
Поисково-спасательная операция - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:22
В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит"
 
В миреБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния