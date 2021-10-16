https://ria.ru/20211016/kater-1754881049.html
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек - РИА Новости, 16.10.2021
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек
Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T20:24
2021-10-16T20:24
2021-10-16T20:24
в мире
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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще один пассажир судна числится пропавшим без вести, сообщил портал G1."После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти", - говорится в тексте на сайте портала.В спасательных работах на реке Парагвай участвуют силы ВМФ, 12 дайверов и местные спасатели. По данным местной пожарной службы, большинство пассажиров прогулочного катера - жители города Рио-Верде, судно затонуло в 10 километрах от Корумбы.
https://ria.ru/20211005/sudno-1753203877.html
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в мире, бразилия
При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек
При крушении катера в Бразилии шесть человек погибли и один пропал без вести