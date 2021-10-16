https://ria.ru/20211016/kater-1754881049.html

При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек

При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек - РИА Новости, 16.10.2021

При крушении катера в Бразилии погибли шесть человек

Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T20:24

2021-10-16T20:24

2021-10-16T20:24

в мире

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg

МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Катер затонул на реке Парагвай в Бразилии во время шторма в пятницу, местные спасатели и водолазы смогли спасти живыми 14 человек и обнаружили шесть тел, еще один пассажир судна числится пропавшим без вести, сообщил портал G1."После того, как в пятницу судно затонуло во время шторма в этом регионе, были обнаружены шесть тел, 14 человек удалось спасти", - говорится в тексте на сайте портала.В спасательных работах на реке Парагвай участвуют силы ВМФ, 12 дайверов и местные спасатели. По данным местной пожарной службы, большинство пассажиров прогулочного катера - жители города Рио-Верде, судно затонуло в 10 километрах от Корумбы.

https://ria.ru/20211005/sudno-1753203877.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бразилия