https://ria.ru/20211016/irkutsk-1754860865.html

В Иркутске арестовали фигурантов дела о пансионате, где умерла женщина

В Иркутске арестовали фигурантов дела о пансионате, где умерла женщина - РИА Новости, 16.10.2021

В Иркутске арестовали фигурантов дела о пансионате, где умерла женщина

Суд в Иркутске, где в пансионате для престарелых скончалась женщина, отправил под стражу двух фигурантов уголовного дела, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:26

2021-10-16T15:26

2021-10-16T15:26

происшествия

иркутск

иркутская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Суд в Иркутске, где в пансионате для престарелых скончалась женщина, отправил под стражу двух фигурантов уголовного дела, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в Иркутске, где один из пансионатов для престарелых организатор разместила в нежилом помещении – цокольном этаже здания без вентиляции, заведено уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пансионате "Доброта" и филиалах организации следователем были проведены обыски, допрошено более 40 свидетелей - собственники помещений, работники и постояльцы. Во время расследования было установлено, что в марте 2021 года в пансионате скончалась женщина. Причиной ее смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами. В связи с новыми обстоятельствами обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, было предъявлено троим жителям Иркутска. Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, ее супруга и их 21-летнюю дочь."Женщине избран домашний арест. В отношении остальных суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Расследование по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

https://ria.ru/20210416/mladenets-1728587071.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия