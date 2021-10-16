https://ria.ru/20211016/gazosnabzhenie-1754852801.html

В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов

В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов - РИА Новости, 16.10.2021

В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов

Газоснабжение потребителей 11 жилых домов восстановили в Северном Бутово в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:01

2021-10-16T13:01

2021-10-16T13:01

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Газоснабжение потребителей 11 жилых домов восстановили в Северном Бутово в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.Ранее в пятницу для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. Дома перевели на резервную схему газоснабжения.Отмечается, что АО "МОСГАЗ" установило дополнительный шкаф редуцирования газа, выполнило работу по монтажу резервного участка газопровода и обеспечило подачу газа в сеть под давлением в три атмосферы.

https://realty.ria.ru/20211005/ks-1753145674.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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