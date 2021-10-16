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В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов
В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов - РИА Новости, 16.10.2021
В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов
Газоснабжение потребителей 11 жилых домов восстановили в Северном Бутово в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:01
2021-10-16T13:01
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Газоснабжение потребителей 11 жилых домов восстановили в Северном Бутово в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.Ранее в пятницу для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. Дома перевели на резервную схему газоснабжения.Отмечается, что АО "МОСГАЗ" установило дополнительный шкаф редуцирования газа, выполнило работу по монтажу резервного участка газопровода и обеспечило подачу газа в сеть под давлением в три атмосферы.
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мосгаз
13:01 16.10.2021
 
В Северном Бутово восстановили газоснабжение 11 жилых домов

Газоснабжение потребителей 11 жилых домов восстановили в Северном Бутово

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Газоснабжение потребителей 11 жилых домов восстановили в Северном Бутово в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее в пятницу для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. Дома перевели на резервную схему газоснабжения.
"В Северном Бутово восстановлено газоснабжение потребителей 11 жилых домов. Начался поквартирный обход для контроля подачи газа. Для снабжения потребителей построена резервная система в обход поврежденной ГРП "Виллар", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что АО "МОСГАЗ" установило дополнительный шкаф редуцирования газа, выполнило работу по монтажу резервного участка газопровода и обеспечило подачу газа в сеть под давлением в три атмосферы.
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