Ежик, который выжил

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Ежик попал под газонокосилку на дачном участке во Владивостоке. В клинике у него обнаружилось бактериальное заражение. Ветеринары провели операцию и выпустили животное в лес, где установили фотоловушку, чтобы следить за его здоровьем.