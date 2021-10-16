https://ria.ru/20211016/ezhik-1754882406.html
Ежик, который выжил
Ежик, который выжил - РИА Новости, 16.10.2021
Ежик, который выжил
Ежик попал под газонокосилку на дачном участке во Владивостоке. В клинике у него обнаружилось бактериальное заражение. Ветеринары провели операцию и выпустили животное в лес, где установили фотоловушку, чтобы следить за его здоровьем.
2021-10-16T20:48
2021-10-16T20:48
2021-10-16T20:48
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Ежик, который выжил
Ежик попал под газонокосилку на дачном участке во Владивостоке. В клинике у него обнаружилось бактериальное заражение. Ветеринары провели операцию и выпустили животное в лес, где установили фотоловушку, чтобы следить за его здоровьем.
2021-10-16T20:48
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PT0M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, животные, владивосток
Ежик, который выжил
Ежик попал под газонокосилку на дачном участке во Владивостоке. В клинике у него обнаружилось бактериальное заражение. Ветеринары провели операцию и выпустили животное в лес, где установили фотоловушку, чтобы следить за его здоровьем.
2021-10-16T20:48
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PT0M46S
Ежик, который выжил
Ежик попал под газонокосилку на дачном участке во Владивостоке. В клинике у него обнаружилось бактериальное заражение. Ветеринары провели операцию и выпустили животное в лес, где установили фотоловушку, чтобы следить за его здоровьем.