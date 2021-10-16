12:45 16.10.2021 (обновлено: 13:16 16.10.2021)
Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем в Японском море
Слуцкий об инциденте с американским эсминцем: не стоит проверять Россию на прочность
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем Chafee, совершившем попытку нарушения государственной границы России, отметив, что РФ никому не стоит проверять на прочность.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство опубликовало видео, на котором "Адмирал Трибуц" вынуждает американский военный корабль уйти в нейтральные воды. На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля.
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"И что мы слышим с американской стороны? "Все действия американского эсминца Chafee в Японском море во время инцидента с российским противолодочным кораблем полностью соответствовали международному праву… Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком", - заявили от имени Тихоокеанского флота США. У приличных людей принято в таких случаях приносить извинения, а у американцев вспоминают опять о неком "порядке", мол, "вам показалось", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что он "бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы". "Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными", - заключил парламентарий.
Министерство обороны РФ в пятницу вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России в Японском море. Офицеру было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee, который был оттеснен российским военным кораблем.