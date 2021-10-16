https://ria.ru/20211016/esminets-1754851626.html

Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем в Японском море

Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем в Японском море - РИА Новости, 16.10.2021

Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем в Японском море

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем Chafee, совершившем попытку нарушения... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T12:45

2021-10-16T12:45

2021-10-16T13:16

безопасность

сша

японское море

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инцидент с американским эсминцем Chafee, совершившем попытку нарушения государственной границы России, отметив, что РФ никому не стоит проверять на прочность.Ранее Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу РФ в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство опубликовало видео, на котором "Адмирал Трибуц" вынуждает американский военный корабль уйти в нейтральные воды. На видео показан американский эсминец, идущий параллельным курсом с "Трибуцем" на дистанции всего пары сотен метров. На корме эсминца - палубный вертолет Seahawk с заведенным двигателем. В конце видеоролика Chafee берет лево на борт и начинает удаляться от российского корабля."И что мы слышим с американской стороны? "Все действия американского эсминца Chafee в Японском море во время инцидента с российским противолодочным кораблем полностью соответствовали международному праву… Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком", - заявили от имени Тихоокеанского флота США. У приличных людей принято в таких случаях приносить извинения, а у американцев вспоминают опять о неком "порядке", мол, "вам показалось", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик добавил, что он "бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы". "Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными", - заключил парламентарий.Министерство обороны РФ в пятницу вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России в Японском море. Офицеру было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee, который был оттеснен российским военным кораблем.

https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html

https://ria.ru/20211015/narusheniya-1754806067.html

сша

японское море

россия

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безопасность, сша, японское море, леонид слуцкий (политик), россия