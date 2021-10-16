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Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат" - РИА Новости, 16.10.2021
Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
МВД РФ и министерство транспорта России подготовили поправки к правилам дорожного движения, где впервые дано определение средствам индивидуальной мобильности... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:44
2021-10-16T02:44
общество
москва
россия
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. МВД РФ и министерство транспорта России подготовили поправки к правилам дорожного движения, где впервые дано определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим, следует из проекта постановления правительства РФ.В частности, документ (имеется в распоряжении РИА Новости) предлагает внести изменения в постановление совета министров − правительства РФ от 23 октября 1993 года "О правилах дорожного движения".Ранее в ведомствах указывали, что необходимо определиться с термином "средство индивидуальной мобильности", чтобы можно внести его в правила дорожного движения.
https://ria.ru/20210916/elektrosamokaty-1750411489.html
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общество, москва, россия
02:44 16.10.2021
 
Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"

Минтранс и МВД подготовили поправки к ПДД, где названы средства индивидуальной мобильности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодой человек едет на электросамокате в центре Москвы
Молодой человек едет на электросамокате в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. МВД РФ и министерство транспорта России подготовили поправки к правилам дорожного движения, где впервые дано определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим, следует из проекта постановления правительства РФ.
В частности, документ (имеется в распоряжении РИА Новости) предлагает внести изменения в постановление совета министров − правительства РФ от 23 октября 1993 года "О правилах дорожного движения".
"Средство индивидуальной мобильности" – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)", - указывается в документе.
Ранее в ведомствах указывали, что необходимо определиться с термином "средство индивидуальной мобильности", чтобы можно внести его в правила дорожного движения.
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