https://ria.ru/20211016/elektrosamokat-1754833359.html

Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"

Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат" - РИА Новости, 16.10.2021

Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"

МВД РФ и министерство транспорта России подготовили поправки к правилам дорожного движения, где впервые дано определение средствам индивидуальной мобильности... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T02:44

2021-10-16T02:44

2021-10-16T02:44

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. МВД РФ и министерство транспорта России подготовили поправки к правилам дорожного движения, где впервые дано определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим, следует из проекта постановления правительства РФ.В частности, документ (имеется в распоряжении РИА Новости) предлагает внести изменения в постановление совета министров − правительства РФ от 23 октября 1993 года "О правилах дорожного движения".Ранее в ведомствах указывали, что необходимо определиться с термином "средство индивидуальной мобильности", чтобы можно внести его в правила дорожного движения.

https://ria.ru/20210916/elektrosamokaty-1750411489.html

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