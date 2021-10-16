https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html

МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники

МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники - РИА Новости, 16.10.2021

МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники

В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:47

2021-10-16T08:47

2021-10-16T16:44

происшествия

екатеринбург

солнечный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

торфяные пожары в свердловской области

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Тушение очагов тления продолжается. За сутки ликвидировано пять очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. <...> Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны", — говорится в сообщении.Всего в тушении участвуют 156 человек и 44 единицы техники.В микрорайоне Солнечный из-за смога ввели режим ЧС локального характера, добавили в ведомстве.Наиболее вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают поджог. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы передадут в следственные органы.

https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html

екатеринбург

солнечный

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области