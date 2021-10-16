https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники - РИА Новости, 16.10.2021
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:47
2021-10-16T08:47
2021-10-16T16:44
происшествия
екатеринбург
солнечный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
торфяные пожары в свердловской области
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Тушение очагов тления продолжается. За сутки ликвидировано пять очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. <...> Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны", — говорится в сообщении.Всего в тушении участвуют 156 человек и 44 единицы техники.В микрорайоне Солнечный из-за смога ввели режим ЧС локального характера, добавили в ведомстве.Наиболее вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают поджог. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы передадут в следственные органы.
https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html
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происшествия, екатеринбург, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области
08:47 16.10.2021 (обновлено: 16:44 16.10.2021)
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
Двадцать семь очагов торфяного пожара действуют в Екатеринбурге