Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754839262.html
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники - РИА Новости, 16.10.2021
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники
В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:47
2021-10-16T16:44
происшествия
екатеринбург
солнечный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
торфяные пожары в свердловской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600024_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7164a542392c6af58f39e4ff3f92aee3.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Тушение очагов тления продолжается. За сутки ликвидировано пять очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. &lt;...&gt; Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны", — говорится в сообщении.Всего в тушении участвуют 156 человек и 44 единицы техники.В микрорайоне Солнечный из-за смога ввели режим ЧС локального характера, добавили в ведомстве.Наиболее вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают поджог. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы передадут в следственные органы.
https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html
екатеринбург
солнечный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754600024_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_81faab32dac7f87ba3d4063b272e95d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, торфяные пожары в свердловской области
08:47 16.10.2021 (обновлено: 16:44 16.10.2021)
 
МЧС рассказало о ситуации в Екатеринбурге, где горят торфяники

Двадцать семь очагов торфяного пожара действуют в Екатеринбурге

© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкСмог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников
Смог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Екатеринбурге насчитывается 27 очагов торфяного пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Тушение очагов тления продолжается. За сутки ликвидировано пять очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. <...> Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны", — говорится в сообщении.
Всего в тушении участвуют 156 человек и 44 единицы техники.
В микрорайоне Солнечный из-за смога ввели режим ЧС локального характера, добавили в ведомстве.
Наиболее вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают поджог. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы передадут в следственные органы.
Смог от торфяных пожаров в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 12:01
Дым от пожаров в Екатеринбурге достиг Югры
 
ПроисшествияЕкатеринбургСолнечныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТорфяные пожары в Свердловской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния