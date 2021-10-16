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Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24

Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24 - РИА Новости, 16.10.2021

Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24

Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области увеличилось до 24, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:27

2021-10-16T18:27

2021-10-16T20:05

происшествия

нижний новгород

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области увеличилось до 24, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее МВД региона сообщало о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона – о 18."Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 - амбулаторно", - сказал собеседник агентства.Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и ЛиАЗ – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации МВД региона, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу" произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.

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2021

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Кадры с места столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде Прокуратура сообщает о 15 пострадавших при столкновении автобусов в Нижнем Новгороде 2021-10-16T18:27 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, россия, видео