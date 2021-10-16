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Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24
Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24 - РИА Новости, 16.10.2021
Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24
Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области увеличилось до 24, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:27
2021-10-16T18:27
2021-10-16T20:05
происшествия
нижний новгород
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области увеличилось до 24, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее МВД региона сообщало о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона – о 18."Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 - амбулаторно", - сказал собеседник агентства.Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и ЛиАЗ – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации МВД региона, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу" произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.
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Кадры с места столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
Прокуратура сообщает о 15 пострадавших при столкновении автобусов в Нижнем Новгороде
2021-10-16T18:27
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РИА Новости
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происшествия, нижний новгород, россия, видео
18:27 16.10.2021 (обновлено: 20:05 16.10.2021)
Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24
Число пострадавших при ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24 человек