https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html

В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых

В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых - РИА Новости, 16.10.2021

В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых

Новый Южный Уэльс станет первым в Австралии штатом, в котором с 1 ноября вакцинированным от COVID-19 путешественникам не нужно будет садиться на карантин,... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T07:07

2021-10-16T07:07

2021-10-16T07:07

туризм

вакцинация

сидней

австралия

новый южный уэльс

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152728/78/1527287837_0:96:2042:1245_1920x0_80_0_0_1c7d1dff6272592ac39ea888bfafdbeb.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новый Южный Уэльс станет первым в Австралии штатом, в котором с 1 ноября вакцинированным от COVID-19 путешественникам не нужно будет садиться на карантин, объявил в пятницу премьер-министр этой части страны Доминик Перротте.Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон дал понять, что речь не идет об иностранцах. По его словам, "федеральное правительство решает, открывать или закрывать границы на международном уровне"."Мы не можем здесь жить как отшельники", — в свою очередь сказал Перротте. Он считает, что "вакцинированных пассажиров или австралийцев, которые возвращаются на родину, не надо держать на карантине в отеле".Как сообщает телеканал ABC, прибывающие в Сидней пассажиры из-за рубежа должны предъявить справку о вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными в Австралии, и пройти ПЦР-тест перед посадкой на самолет. Непривитые будут вынуждены проводить в изоляции в отеле две недели, причем квота на таких лиц — 200 мест в неделю.Более 100 дней Новый Южный Уэльс и Сидней провели в условиях локдауна, пытаясь сдержать распространение коронавируса. Жители не имели возможность отойти от дома больше чем на пять километров.

https://ria.ru/20211012/sidney-1753956107.html

сидней

австралия

новый южный уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, сидней, австралия, новый южный уэльс, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19