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Туризм
https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html
В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых
В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых - РИА Новости, 16.10.2021
В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых
Новый Южный Уэльс станет первым в Австралии штатом, в котором с 1 ноября вакцинированным от COVID-19 путешественникам не нужно будет садиться на карантин,... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:07
2021-10-16T07:07
туризм
вакцинация
сидней
австралия
новый южный уэльс
новости - туризм
туристы
туризм
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новый Южный Уэльс станет первым в Австралии штатом, в котором с 1 ноября вакцинированным от COVID-19 путешественникам не нужно будет садиться на карантин, объявил в пятницу премьер-министр этой части страны Доминик Перротте.Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон дал понять, что речь не идет об иностранцах. По его словам, "федеральное правительство решает, открывать или закрывать границы на международном уровне"."Мы не можем здесь жить как отшельники", — в свою очередь сказал Перротте. Он считает, что "вакцинированных пассажиров или австралийцев, которые возвращаются на родину, не надо держать на карантине в отеле".Как сообщает телеканал ABC, прибывающие в Сидней пассажиры из-за рубежа должны предъявить справку о вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными в Австралии, и пройти ПЦР-тест перед посадкой на самолет. Непривитые будут вынуждены проводить в изоляции в отеле две недели, причем квота на таких лиц — 200 мест в неделю.Более 100 дней Новый Южный Уэльс и Сидней провели в условиях локдауна, пытаясь сдержать распространение коронавируса. Жители не имели возможность отойти от дома больше чем на пять километров.
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вакцинация, сидней, австралия, новый южный уэльс, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
07:07 16.10.2021
 
В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых

В Австралии в Новом Южном Уэльсе с 1 ноября отменят карантин для привитых пассажиров

CC BY-SA 4.0 / Michael J Fromholtz / Nimbin Sunrise 2017 / Cropped imageПоселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе
Поселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Michael J Fromholtz / Nimbin Sunrise 2017 / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новый Южный Уэльс станет первым в Австралии штатом, в котором с 1 ноября вакцинированным от COVID-19 путешественникам не нужно будет садиться на карантин, объявил в пятницу премьер-министр этой части страны Доминик Перротте.
Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон дал понять, что речь не идет об иностранцах. По его словам, "федеральное правительство решает, открывать или закрывать границы на международном уровне".
"Мы не можем здесь жить как отшельники", — в свою очередь сказал Перротте. Он считает, что "вакцинированных пассажиров или австралийцев, которые возвращаются на родину, не надо держать на карантине в отеле".
Как сообщает телеканал ABC, прибывающие в Сидней пассажиры из-за рубежа должны предъявить справку о вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными в Австралии, и пройти ПЦР-тест перед посадкой на самолет. Непривитые будут вынуждены проводить в изоляции в отеле две недели, причем квота на таких лиц — 200 мест в неделю.
Более 100 дней Новый Южный Уэльс и Сидней провели в условиях локдауна, пытаясь сдержать распространение коронавируса. Жители не имели возможность отойти от дома больше чем на пять километров.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ТуризмВакцинацияСиднейАвстралияНовый Южный УэльсНовости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
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