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На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой
На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 16.10.2021
На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой
Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой на Ставрополье, два человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:24
2021-10-16T17:24
происшествия
авто
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ПЯТИГОРСК, 16 окт - РИА Новости. Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой на Ставрополье, два человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 14 часов на автодороге "Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла" водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр обгона на перекрестке (в нарушение ПДД), выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого поворачивал налево. От удара маршрутка перевернулась", - говорится в сообщении.Отмечается, что для осмотра в больницу доставлены 6 пассажиров маршрутки, госпитализация понадобилась двоим."За рулём пассажирской ГАЗели находился 55-летний житель села Арзгир, который не пострадал. Мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Транспортное средство двигалось по маршруту "Ставрополь - Арзгир". В момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров и водитель", - добавлено в релизе.Уточняется, что водитель ВАЗа также не пострадал. "На месте ДТП работают наряды ДПС и спасатели. По факту автоаварии проводится проверка", - подчеркнули в управлении ГИБДД.
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происшествия, авто
17:24 16.10.2021
 
На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутка перевернулась в результате ДТП на Ставрополье, двое госпитализированы

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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ПЯТИГОРСК, 16 окт - РИА Новости. Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой на Ставрополье, два человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 14 часов на автодороге "Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла" водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр обгона на перекрестке (в нарушение ПДД), выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого поворачивал налево. От удара маршрутка перевернулась", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для осмотра в больницу доставлены 6 пассажиров маршрутки, госпитализация понадобилась двоим.
"За рулём пассажирской ГАЗели находился 55-летний житель села Арзгир, который не пострадал. Мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Транспортное средство двигалось по маршруту "Ставрополь - Арзгир". В момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров и водитель", - добавлено в релизе.
Уточняется, что водитель ВАЗа также не пострадал. "На месте ДТП работают наряды ДПС и спасатели. По факту автоаварии проводится проверка", - подчеркнули в управлении ГИБДД.
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