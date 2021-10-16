https://ria.ru/20211016/avariya-1754868807.html

На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой

На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 16.10.2021

На Ставрополье два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой на Ставрополье, два человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:24

2021-10-16T17:24

2021-10-16T17:24

происшествия

авто

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ПЯТИГОРСК, 16 окт - РИА Новости. Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой на Ставрополье, два человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по региону."По предварительным данным, сегодня около 14 часов на автодороге "Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла" водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр обгона на перекрестке (в нарушение ПДД), выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого поворачивал налево. От удара маршрутка перевернулась", - говорится в сообщении.Отмечается, что для осмотра в больницу доставлены 6 пассажиров маршрутки, госпитализация понадобилась двоим."За рулём пассажирской ГАЗели находился 55-летний житель села Арзгир, который не пострадал. Мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Транспортное средство двигалось по маршруту "Ставрополь - Арзгир". В момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров и водитель", - добавлено в релизе.Уточняется, что водитель ВАЗа также не пострадал. "На месте ДТП работают наряды ДПС и спасатели. По факту автоаварии проводится проверка", - подчеркнули в управлении ГИБДД.

https://ria.ru/20211016/avariya-1754866288.html

https://ria.ru/20211016/dtp-1754857943.html

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2021

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происшествия, авто