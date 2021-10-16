Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
Контр-адмирал Хмыров: эсминец США Chafee устроил провокацию, пытаясь нарушить границу РФ
© Минобороны РоссииЭсминец USS Chafee в Японском море. Кадр видео
© Минобороны России
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с "Газетой.ру" назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу России.
Ранее Минобороны России сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство вызвало военного атташе США, офицеру указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.
"Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние", — заявил Хмыров.
Контр-адмирал подчеркнул, что ВМФ России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, но такие инциденты стали тенденцией.
"То, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства", — объяснил Хмыров.
Он охарактеризовал действия американского эсминца как опасное маневрирование: направление движения корабль поменял, лишь когда до "Адмирала Трибуц" оставалось менее 60 метров.