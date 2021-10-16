https://ria.ru/20211016/admiral-1754834141.html

Стало известно, что не так со вторжением американцев на российскую территорию

Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море - РИА Новости, 16.10.2021

Стало известно, что не так со вторжением американцев на российскую территорию

Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с "Газетой.ру" назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T03:52

2021-10-16T03:52

2021-10-16T03:52

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всеволод хмыров

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с "Газетой.ру" назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу России.Ранее Минобороны России сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство вызвало военного атташе США, офицеру указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.Контр-адмирал подчеркнул, что ВМФ России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, но такие инциденты стали тенденцией.Он охарактеризовал действия американского эсминца как опасное маневрирование: направление движения корабль поменял, лишь когда до "Адмирала Трибуц" оставалось менее 60 метров.

https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html

сша

японское море

россия

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в мире, вмф рф, сша, военно-морские силы сша, японское море, россия, всеволод хмыров