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Стало известно, что не так со вторжением американцев на российскую территорию
Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море - РИА Новости, 16.10.2021
Стало известно, что не так со вторжением американцев на российскую территорию
Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с "Газетой.ру" назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:52
2021-10-16T03:52
в мире
вмф рф
сша
военно-морские силы сша
японское море
россия
всеволод хмыров
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с "Газетой.ру" назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу России.Ранее Минобороны России сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство вызвало военного атташе США, офицеру указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.Контр-адмирал подчеркнул, что ВМФ России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, но такие инциденты стали тенденцией.Он охарактеризовал действия американского эсминца как опасное маневрирование: направление движения корабль поменял, лишь когда до "Адмирала Трибуц" оставалось менее 60 метров.
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в мире, вмф рф, сша, военно-морские силы сша, японское море, россия, всеволод хмыров
03:52 16.10.2021
 
Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море

Контр-адмирал Хмыров: эсминец США Chafee устроил провокацию, пытаясь нарушить границу РФ

© Минобороны РоссииЭсминец USS Chafee в Японском море. Кадр видео
Эсминец USS Chafee в Японском море. Кадр видео
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Герой России, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров в беседе с "Газетой.ру" назвал провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить морскую границу России.
Ранее Минобороны России сообщило, что американский эсминец Chafee предпринял попытку нарушить госграницу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресек нарушение. Позже российское военное ведомство вызвало военного атташе США, офицеру указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee.
"Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние", — заявил Хмыров.
Контр-адмирал подчеркнул, что ВМФ России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, но такие инциденты стали тенденцией.

"То, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства", — объяснил Хмыров.

Он охарактеризовал действия американского эсминца как опасное маневрирование: направление движения корабль поменял, лишь когда до "Адмирала Трибуц" оставалось менее 60 метров.
Эсминец USS Chafee - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 21:13
Американцы назвали попытку эсминца нарушить границу России позором
 
В миреВМФ РФСШАВоенно-морские силы СШАЯпонское мореРоссияВсеволод Хмыров
 
 
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