https://ria.ru/20211015/zhirinovskiy-1754773061.html

Жириновский призвал частично восстановить домострой

Жириновский призвал частично восстановить домострой - РИА Новости, 15.10.2021

Жириновский призвал частично восстановить домострой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с группой мужчин и их детьми на мероприятии, приуроченном ко Дню отца, во время разговора о воспитании детей заявил о РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:55

2021-10-15T16:55

2021-10-15T16:55

общество

семья

владимир жириновский

россия

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с группой мужчин и их детьми на мероприятии, приуроченном ко Дню отца, во время разговора о воспитании детей заявил о необходимости частично восстановить домострой.Во время обсуждения вопроса о воспитании детей и сложности этой темы в современном мире, по мнению участников дискуссии, лидер либерал-демократов привел несколько примеров, когда в семье отцу ребенка достаточно сложно с проблемами и на работе, и в кругу семьи, когда у ее членов разные мнения относительно многих вопросов.По его словам, когда ребенок сильнее любит мать, он часто в сложных ситуациях бывает настроен против отца, и тот обижается."Мать не обидится, поскольку видит хорошие отношения ее ребенка с отцом ее ребенка", - также отметил Жириновский.

https://ria.ru/20210130/zhirinovskiy-1595242870.html

россия

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2021

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общество, семья, владимир жириновский, россия