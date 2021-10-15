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Жириновский призвал частично восстановить домострой
Жириновский призвал частично восстановить домострой - РИА Новости, 15.10.2021
Жириновский призвал частично восстановить домострой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с группой мужчин и их детьми на мероприятии, приуроченном ко Дню отца, во время разговора о воспитании детей заявил о РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:55
2021-10-15T16:55
общество
семья
владимир жириновский
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с группой мужчин и их детьми на мероприятии, приуроченном ко Дню отца, во время разговора о воспитании детей заявил о необходимости частично восстановить домострой.Во время обсуждения вопроса о воспитании детей и сложности этой темы в современном мире, по мнению участников дискуссии, лидер либерал-демократов привел несколько примеров, когда в семье отцу ребенка достаточно сложно с проблемами и на работе, и в кругу семьи, когда у ее членов разные мнения относительно многих вопросов.По его словам, когда ребенок сильнее любит мать, он часто в сложных ситуациях бывает настроен против отца, и тот обижается."Мать не обидится, поскольку видит хорошие отношения ее ребенка с отцом ее ребенка", - также отметил Жириновский.
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общество, семья, владимир жириновский, россия
16:55 15.10.2021
 
Жириновский призвал частично восстановить домострой

Жириновский во время разговора о воспитании детей призвал частично восстановить домострой

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с группой мужчин и их детьми на мероприятии, приуроченном ко Дню отца, во время разговора о воспитании детей заявил о необходимости частично восстановить домострой.
Во время обсуждения вопроса о воспитании детей и сложности этой темы в современном мире, по мнению участников дискуссии, лидер либерал-демократов привел несколько примеров, когда в семье отцу ребенка достаточно сложно с проблемами и на работе, и в кругу семьи, когда у ее членов разные мнения относительно многих вопросов.
"Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть… роль в семье. На работе трудно. Там иерархия, там начальники и подчиненные... Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца – это мать должна подталкивать. Матери будет приятно, ребенок с отцом пошли погулять… И это хорошее отношение в семье. Самое лучшее, когда в семье все друг друга любят и уважают, но не получится так", - заявил Жириновский, его речь транслировалась в его аккаунте в Instagram.
По его словам, когда ребенок сильнее любит мать, он часто в сложных ситуациях бывает настроен против отца, и тот обижается.
"Мать не обидится, поскольку видит хорошие отношения ее ребенка с отцом ее ребенка", - также отметил Жириновский.
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