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Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти
Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти - РИА Новости, 15.10.2021
Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти
Находящийся в палате интенсивной терапии в больнице президент Чехии Милош Земан с интересом читает в СМИ сообщения о том, что он якобы умер, при этом он... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:16
2021-10-15T15:16
в мире
чехия
милош земан
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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Находящийся в палате интенсивной терапии в больнице президент Чехии Милош Земан с интересом читает в СМИ сообщения о том, что он якобы умер, при этом он собственноручно подписал документ о созыве нового состава парламента, сообщил в пятницу журналистам спикер нынешнего состава парламента Радек Вондрачек.В четверг Вондрачек рассказал журналистам о своем посещении президента в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, а также о том, что Земан собственноручно подписал документ о созыве 8 ноября первого заседания нового состава парламента. В то же время, в пятницу представители прокуратуры Праги сообщили о том, что полиция начала проверку оригинальности подписи Земана на данном документе.По словам Вондрачека, президент собственноручно подписал перед ним документ о созыве нового состава парламента."При этом присутствовал также (глава президентского протокола) господин (Владимир) Крулиш, он сделал при этом фотоснимки", - добавил Вондрачек, посетовав на то, что не располагает этими снимками.Он также подчеркнул, что эта встреча с главой республики не была сугубо личной."В данном случае я как спикер парламента посетил президента республики, а целью посещения был документ о созыве первого заседания нового состава парламента (по итогам выборов 8-9 октября)", - сказал Вондрачек.Земана госпитализировали утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в госпиталь Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал. Директор госпиталя и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
https://ria.ru/20211013/diagnoz-1754467527.html
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в мире, чехия, милош земан
15:16 15.10.2021
 
Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти

Спикер чешского парламента: Земан с интересом читает сообщения о том, что он умер

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Находящийся в палате интенсивной терапии в больнице президент Чехии Милош Земан с интересом читает в СМИ сообщения о том, что он якобы умер, при этом он собственноручно подписал документ о созыве нового состава парламента, сообщил в пятницу журналистам спикер нынешнего состава парламента Радек Вондрачек.
В четверг Вондрачек рассказал журналистам о своем посещении президента в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, а также о том, что Земан собственноручно подписал документ о созыве 8 ноября первого заседания нового состава парламента. В то же время, в пятницу представители прокуратуры Праги сообщили о том, что полиция начала проверку оригинальности подписи Земана на данном документе.
"Президент (Земан) хотел меня лично видеть, у нас с ним хорошие отношения. Было видно, что он рад нашей встрече, что ему не хватает общения. Президент сказал мне, что следит за сообщениями в СМИ и забавляется новостями о том, что он мертв", - сказал спикер.
По словам Вондрачека, президент собственноручно подписал перед ним документ о созыве нового состава парламента.
"При этом присутствовал также (глава президентского протокола) господин (Владимир) Крулиш, он сделал при этом фотоснимки", - добавил Вондрачек, посетовав на то, что не располагает этими снимками.
Он также подчеркнул, что эта встреча с главой республики не была сугубо личной.
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"В данном случае я как спикер парламента посетил президента республики, а целью посещения был документ о созыве первого заседания нового состава парламента (по итогам выборов 8-9 октября)", - сказал Вондрачек.
Земана госпитализировали утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в госпиталь Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал. Директор госпиталя и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.
Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
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