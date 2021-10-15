https://ria.ru/20211015/zeman-1754751045.html

Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти

Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти - РИА Новости, 15.10.2021

Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти

Находящийся в палате интенсивной терапии в больнице президент Чехии Милош Земан с интересом читает в СМИ сообщения о том, что он якобы умер, при этом он... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:16

2021-10-15T15:16

2021-10-15T15:16

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Находящийся в палате интенсивной терапии в больнице президент Чехии Милош Земан с интересом читает в СМИ сообщения о том, что он якобы умер, при этом он собственноручно подписал документ о созыве нового состава парламента, сообщил в пятницу журналистам спикер нынешнего состава парламента Радек Вондрачек.В четверг Вондрачек рассказал журналистам о своем посещении президента в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, а также о том, что Земан собственноручно подписал документ о созыве 8 ноября первого заседания нового состава парламента. В то же время, в пятницу представители прокуратуры Праги сообщили о том, что полиция начала проверку оригинальности подписи Земана на данном документе.По словам Вондрачека, президент собственноручно подписал перед ним документ о созыве нового состава парламента."При этом присутствовал также (глава президентского протокола) господин (Владимир) Крулиш, он сделал при этом фотоснимки", - добавил Вондрачек, посетовав на то, что не располагает этими снимками.Он также подчеркнул, что эта встреча с главой республики не была сугубо личной."В данном случае я как спикер парламента посетил президента республики, а целью посещения был документ о созыве первого заседания нового состава парламента (по итогам выборов 8-9 октября)", - сказал Вондрачек.Земана госпитализировали утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в госпиталь Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал. Директор госпиталя и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.

https://ria.ru/20211013/diagnoz-1754467527.html

https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, милош земан