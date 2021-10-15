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Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие - РИА Новости, 15.10.2021
Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина назвала пять факторов сохранения... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:53
2021-10-15T12:53
2021-10-15T13:12
общество
здоровье - общество
россия
оксана драпкина (врач)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина назвала пять факторов сохранения здоровья и долголетия: не нужно курить, солить еду, злоупотреблять алкоголем, следует больше ходить и есть овощи и фрукты."…Выведен индекс приверженности здоровому образу жизни. …На 36% ниже смертность у тех, кто этого индекса придерживается. Из множества факторов выделено пять. …Первое - это не курить. Второе – это ходить. …Третий показатель – не солить. …Четвертое – есть овощи и фрукты. …И, наконец, последнее – не злоупотреблять алкоголем", - сказала Драпкина на третьем Евразийском женском форуме.Она отметила, что российские женщины едят много выпечки и мало рыбы, овощей и фруктов. "…А от чего женщины умирают? Если мы говорим о женском здоровье, значит это причины смерти. Так вот, женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И заболевания, скажем так, онкологические в общем пуле, они находятся на втором, иногда на третьем месте, там в зависимости от статистических отчетов", - отметила Драпкина."Второй вопрос: что влияет на выживаемость. Здесь я как ученый должна дать научные данные, данные эпидемиологические, поскольку наш Центр терапии и профилактической медицины на протяжении десятилетий обладает этими данными …на основе уникальных эпидемиологических данных очень многих регионов Российской Федерации", - заявила она, назвав такие факторы, как уровень образования, доходов, уровень артериального давления, ожирение – индекс массы тела, а также ряд медицинских лабораторных показателей.
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общество, здоровье - общество, россия, оксана драпкина (врач)
12:53 15.10.2021 (обновлено: 13:12 15.10.2021)
Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
Эксперт Драпкина назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости.
Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина
назвала пять факторов сохранения здоровья и долголетия: не нужно курить, солить еду, злоупотреблять алкоголем, следует больше ходить и есть овощи и фрукты.
"…Выведен индекс приверженности здоровому образу жизни. …На 36% ниже смертность у тех, кто этого индекса придерживается. Из множества факторов выделено пять. …Первое - это не курить. Второе – это ходить. …Третий показатель – не солить. …Четвертое – есть овощи и фрукты. …И, наконец, последнее – не злоупотреблять алкоголем", - сказала Драпкина на третьем Евразийском женском форуме.
Она отметила, что российские женщины едят много выпечки и мало рыбы, овощей и фруктов. "…А от чего женщины умирают? Если мы говорим о женском здоровье, значит это причины смерти. Так вот, женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И заболевания, скажем так, онкологические в общем пуле, они находятся на втором, иногда на третьем месте, там в зависимости от статистических отчетов", - отметила Драпкина.
"Второй вопрос: что влияет на выживаемость. Здесь я как ученый должна дать научные данные, данные эпидемиологические, поскольку наш Центр терапии и профилактической медицины на протяжении десятилетий обладает этими данными …на основе уникальных эпидемиологических данных очень многих регионов Российской Федерации", - заявила она, назвав такие факторы, как уровень образования, доходов, уровень артериального давления, ожирение – индекс массы тела, а также ряд медицинских лабораторных показателей.