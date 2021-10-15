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Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом
Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом - РИА Новости, 15.10.2021
Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом
Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий во время выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:03
2021-10-15T15:03
в мире
общество
госдума рф
русский язык в мире
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий во время выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом заявил, что его комитет в новом созыве нижней палаты парламента продолжит проводить линию по защите россиян и соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию в других странах.По словам Слуцкого, в наши дни соотечественники сталкиваются с целым рядом проблем в странах своего проживания, "порой даже с откровенным давлением и русофобией"."Там очень непросто быть русским, непросто продолжать говорить, думать и учить детей на своем родном языке, непросто выстоять и не поддаться принудительной ассимиляции, как, в частности, это происходит в странах Балтии. Об этих проблемах нельзя молчать", - отметил парламентарий.
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в мире, общество, госдума рф, русский язык в мире, леонид слуцкий (политик), россия
15:03 15.10.2021
 
Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом

Слуцкий: обновленный комитет по международным делам продолжит защищать россиян за рубежом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий во время выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом заявил, что его комитет в новом созыве нижней палаты парламента продолжит проводить линию по защите россиян и соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию в других странах.
"Со своего парламентского угла мы всегда готовы оказать поддержку нашим согражданам. В восьмом созыве Государственной Думы комитет по международным делам также продолжит проводить линию по защите россиян и соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом. Эти вопросы по-прежнему будут выделены в отдельное досье", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, в наши дни соотечественники сталкиваются с целым рядом проблем в странах своего проживания, "порой даже с откровенным давлением и русофобией".
"Там очень непросто быть русским, непросто продолжать говорить, думать и учить детей на своем родном языке, непросто выстоять и не поддаться принудительной ассимиляции, как, в частности, это происходит в странах Балтии. Об этих проблемах нельзя молчать", - отметил парламентарий.
 
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