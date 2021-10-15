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Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом

Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом - РИА Новости, 15.10.2021

Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий во время выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:03

2021-10-15T15:03

2021-10-15T15:03

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий во время выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом заявил, что его комитет в новом созыве нижней палаты парламента продолжит проводить линию по защите россиян и соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию в других странах.По словам Слуцкого, в наши дни соотечественники сталкиваются с целым рядом проблем в странах своего проживания, "порой даже с откровенным давлением и русофобией"."Там очень непросто быть русским, непросто продолжать говорить, думать и учить детей на своем родном языке, непросто выстоять и не поддаться принудительной ассимиляции, как, в частности, это происходит в странах Балтии. Об этих проблемах нельзя молчать", - отметил парламентарий.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, госдума рф, русский язык в мире, леонид слуцкий (политик), россия