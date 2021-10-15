Слуцкий пообещал продолжить защиту интересов россиян за рубежом
Слуцкий: обновленный комитет по международным делам продолжит защищать россиян за рубежом
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий во время выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом заявил, что его комитет в новом созыве нижней палаты парламента продолжит проводить линию по защите россиян и соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию в других странах.
"Со своего парламентского угла мы всегда готовы оказать поддержку нашим согражданам. В восьмом созыве Государственной Думы комитет по международным делам также продолжит проводить линию по защите россиян и соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом. Эти вопросы по-прежнему будут выделены в отдельное досье", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, в наши дни соотечественники сталкиваются с целым рядом проблем в странах своего проживания, "порой даже с откровенным давлением и русофобией".
"Там очень непросто быть русским, непросто продолжать говорить, думать и учить детей на своем родном языке, непросто выстоять и не поддаться принудительной ассимиляции, как, в частности, это происходит в странах Балтии. Об этих проблемах нельзя молчать", - отметил парламентарий.