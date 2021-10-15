https://ria.ru/20211015/zakrytie-1754709563.html

Финальный аккорд — завершился Всероссийский слет казачьей молодежи

Финальный аккорд — завершился Всероссийский слет казачьей молодежи - РИА Новости, 15.10.2021

Финальный аккорд — завершился Всероссийский слет казачьей молодежи

Официальное закрытие II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось в Красноярске. В течение пяти дней участники мероприятия общались с представителями... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:06

2021-10-15T12:06

2021-10-15T12:42

российское казачество

александр усс

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

николай долуда

российское казачество

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КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Официальное закрытие II Всероссийского слета казачьей молодежи состоялось в Красноярске. В течение пяти дней участники мероприятия общались с представителями власти и духовенства, презентовали свои проекты, проходили мастер-классы и обменивались опытом."Проведение этого слета именно у нас, в Красноярске, имеет под собой определенные основания: именно казаки осваивали Сибирь и расширяли границы Российского государства", — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.В приветственном слове к участникам слета заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Орехов отметил, что молодые казаки сегодня — активные участники реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества."Задачи глобальные — не только обучение и работа с молодежью, но и решение вопросов национальной безопасности. Мы в вас видим ту опору, которая способна уже в ближайшем времени показать результат, дать новые идеи, новый импульс в решении поставленных задач", — подчеркнул он.Обратился к участникам слета и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Он подчеркнул важность развития казачьего движения."Лидеры молодежных казачьих организаций, вы нам очень нужны, потому вы — будущие атаманы. Именно вы должны мобилизовать наших молодых казаков и казачек на выполнение тех задач, которые стоят перед казачьими войсковыми обществами", — сказал атаман.Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов заверил собравшихся, что этим слетом работа не заканчивается, дальнейшее взаимодействие будет еще набирать обороты.Слет завершен, работа продолжаетсяУчастники слета признались, что не просто получили удовольствие от общения с единомышленниками, но и приобрели новые знания и навыки.Георгий Шерстюков, атаман союза казачьей молодежи Всевеликого войска Донского, отметил, что с каждым годом мероприятие становится все интереснее."Я был на слете в прошлом году. И видно, что организаторы не стоят на месте — что-то придумывают, дополняют, предлагают. Если на первом было больше лекций и встреч, то в этом году появился еще и интерактив, где у нас проходили вечерки, зарядки, специальная подготовка", — сказал он.Участники рассказали, что слет дал большой толчок развитию работы с молодежью."Это уникальная возможность приобрести для себя какой-то новый опыт. Мне очень нравится, что нам дали большой объем материала, который можно впоследствии применить", — рассказала Анна Татлеева, казачка, студентка 4-го курса Московского государственного университета технологии и управления.Также расширилась география участников, их взаимодействие, подчеркнул Санал Кожиев, руководитель Союза казачьей молодежи Республики Калмыкия.Отличную организацию слета отметил и Сергей Курапов, заместитель атамана по работе с молодежью Союза казаков-воинов России и Зарубежья: "Как управленец могу сказать, что подход к организации слета на очень серьезном уровне. Организаторы подошли к делу не для галочки, а с полным включением в процесс и энтузиазмом. И была видна отдача от молодых людей".Дарья Шеломенцева, представляющая Оренбургское войсковое казачье общество, также считает, что молодым казакам предоставили хорошую площадку, для того чтобы себя реализовать. "Хочу, чтобы каждый участник уехал со знаниями и опытом, которые он тут приобрел, чтобы у себя в войске сделал хорошее дело непосредственно для молодежи", — заключила она.На приятной нотеЗавершила закрытие слета церемония награждения участников проектов. Гранты от Росмолодежи на II Всероссийском слете казачьей молодежи получили:Екатерина Загорулько из Республики Адыгея за проект "Создание детско-юношеского общественного движения "Союз казачьей молодежи Адыгеи"Александр Красников из Краснодарского края за проект "Кореновский детский казачий театрально-танцевальный коллектив "Атаман"Анна Яничкина из Астраханской области за проект "Фолк-фест".Яна Бокова из Ставропольского края за проект "VR-реконструкция "Казаки на фронте"Вадим Коваленко из Алтайского края за проект "Алтай – казачья земля. Ресурсный центр Алтайского казачества"Инна Анастасова-Вох из Республики Крым за проект "Центр "Булат" – кузница казачат"Игорь Кочубеев из Ставропольского края за проект "Центр социальных франшиз "Казаки-2030"Андрей Замятин из Челябинской области за проект "Образовательный интенсив "Любо казакам!"Михаил Кузьменко из Ставропольского края за столярный коворкинг-центр "ТЕКТОН"

https://ria.ru/20211015/slet-1754697706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усс, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), николай долуда, российское казачество