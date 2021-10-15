https://ria.ru/20211015/yugra-1754757607.html

Спрос на углеводороды на мировом рынке сохранится в ближайшие 30 лет

Спрос на углеводороды на мировом рынке сохранится в ближайшие 30 лет - РИА Новости, 15.10.2021

Спрос на углеводороды на мировом рынке сохранится в ближайшие 30 лет

Спрос на углеводороды на мировом рынке сохранится в перспективе 20-30 лет, считает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:42

2021-10-15T15:42

2021-10-15T15:42

ханты-мансийский автономный округ

экономика

владимир путин

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Спрос на углеводороды на мировом рынке сохранится в перспективе 20-30 лет, считает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.Президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что, по прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%, при этом роль нефти и угля снизится, а роль природного газа, как наиболее экологически чистого вида топлива, вырастет."Конечно, сохранится, даже обсуждать нечего", - сказала Комарова, отвечая на вопрос, рассчитывает ли она, что спрос на углеводороды на мировом рынке сохранится в перспективе 20-30 лет.Комарова призвала также учитывать количество специалистов в мире, которые работают в нефтегазовой отрасли. "Специалисты высочайшего класса по всему миру, и в нашем регионе в том числе, которые выполняют эту высокоинновационную работу, деятельность в области добычи нефти и газа и их переработки, транспортировки и доставку огромному количеству потребителей в самых различных отраслях экономики", - сказала она, уточнив, что для добычи одной тонны нефти нужно 360 специалистов различной квалификации."Поэтому так просто запретить и завтра нефть не добывать, газ не добывать и ничего из этого не делать, это очень серьезная ошибка", - заключила Комарова.На долю ХМАО приходится около 42% российской нефтедобычи. В 2020 году объем добычи нефти в регионе составил 210,7 миллиона тонн нефти, в 2019 году - 236 миллионов тонн нефти.

https://ria.ru/20211015/yugra-1754752766.html

https://ria.ru/20211015/muzhchina-1754738433.html

ханты-мансийский автономный округ

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экономика, владимир путин, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, россия